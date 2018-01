Puzzles y Dragones / Vuelven Puzzles y Dragones

Puede que parte del encanto de aquel fantástico primer EP de Puzzles y Dragones estuviera en la pátina de amateurismo y baja fidelidad que envolvía todo, contenedor –un 7” con una cubierta fanzinera que recordaba aquellos collages de los primeros discos de Pavement o Sebadoh– y contenido –cuatro canciones de indie pop candoroso que se miraba en Sarah Records y herederos–. Y puede, también, que alguien pueda sentir cierta decepción al comprobar que ‘Vuelven Puzzles y Dragones’, álbum de debut del grupo comandado por Daniel de la Mancha –en cuanto que es su compositor principal y vocalista–, suena muy bien.

En cualquier caso, el sonido no es lo más importante de un disco de jangle pop como este. Lo son las canciones. Y en ese sentido, no hay decepción posible, porque Daniel persiste en el estilo de melodías preciosas enganchadas a un resquicio de melancolía adolescente que subyace en todo el álbum. En una cara A especialmente atinada, junto a la excelsa ‘Fuerzas absurdas’, refulgen como luces en la niebla de una mañana de fin de invierno en los campos manchegos temas arrebatadores como ‘Canciones que hacen daño’, ‘Mientras dormía’, ‘La huída de Víctor’ o ‘Carnavales de súplicas’, que equilibran con sumo encanto y gusto referencias tan aparentemente distantes como La Buena Vida, My Bloody Valentine, Modestia Aparte y The Pains of Being Pure at Heart. Si no se percibiera cierta “pájara” en todo el centro de la cara B –‘La tempestad’, ‘Los virus’, aunque la tristona ‘El hombre gris’ remienda el final– estaríamos ante uno de los discos del año del indie –en el sentido más estricto del término– español.

El a la vez arrebatado y naíf encanto teen también alimenta sus reconocibles letras sobre outsiders con halo de perdedores, que se encuentran en la vida como por azar pero no avanzan en sus relaciones por timidez enfermiza o inseguridad. Pero sus protagonistas no se muestran lastimeros ni afligidos de más, sino orgullosos y con un punto mezquino –un poco como aquellas primeras letras vengativas de J en sus singles pre-‘Super 8’–. Así que, si escuchar ‘Vuelven Puzzles y Dragones’ no te despierta algo de ternura, afecto y emoción íntima es que el cinismo de la era de Internet ha podido contigo o eres un procesador diseñado en Santa Clara, California.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘Fuerzas absurdas’, ‘Mientras dormía’, ‘La huída de Víctor’, ‘Canciones que hacen daño’

Te gustará si te gustan: La Buena Vida, The Pains of Being Pure at Heart, Los Planetas pre-RCA

Escúchalo: Spotify, Bandcamp