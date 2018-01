Bruno Mars insufla nueva vida a ‘Finesse’ gracias a Cardi B y su acertado vídeo conjunto

Bruno Mars publicó hace algo más de un año ‘24K Magic‘, un disco cuyo primer single no logró ser número 1, pero que ha sobrevivido durante 2017 en las listas gracias a singles como ‘Versace on the Floor’ y sobre todo ‘That’s What I Like’, a la postre la canción más exitosa del largo.

Por el contrario, ‘Finesse’, un número de new jack swing que ocupaba una de las últimas posiciones en la secuencia, era la segunda pista menos oída de todo el álbum… al menos hasta ahora. Bruno Mars la relanza en un nuevo remix con la nueva sensación del momento en Estados Unidos, la rapera Cardi B. Tras el éxito de ‘Bodak Yellow’, número 1 del Billboard, Cardi B triunfa ahora con su nuevo sencillo ‘Bartier Cardi‘ con 21 Savage, esta semana entrada más fuerte en el Billboard Hot 100, y ella es ahora protagonista de esta nueva remezcla que respeta el sonido de la original.

Además, la colaboración se presenta junto a un colorido vídeo que se corresponde con un homenaje al programa de los 90 ‘In Living Colour’, uno de los shows televisivos favoritos de Bruno Mars según sus propias palabras. Se trataba de un programa de sketches que se pudo ver en Estados Unidos entre 1990 y 1994, con gente como Jim Carrey y colaboradores como Jennifer Lopez.

Os recordamos que Bruno Mars visitará Madrid y Barcelona este año como parte de su gira de gigantescos estadios. Las entradas para Madrid están agotadas, mientras que para Barcelona quedan de pista y grada.