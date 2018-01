MGMT sorprenden con su “prom ballad” psicodélica, ‘Hand it Over’

MGMT siguen sin confirmar la fecha exacta de publicación de su nuevo disco, ‘Little Dark Age’, que por lo menos sabemos saldrá en febrero, según The New Yorker. El disco tendrá un sonido muy electrónico y psicodélico, como se puede apreciar de sus dos adelantos estrenados hasta la fecha, ‘Little Dark Age‘ y ‘When You Die‘.

El tercer avance de ‘Little Dark Age’ ya está disponible y es ‘Hand it Over’, una especie de “prom ballad” convertida al soft-rock psicodélico de los 70 que recuerda tanto a Sam Evian como a dos de los posibles colaboradores del disco de MGMT, Ariel Pink y Connan Mockasin (especialmente al segundo). Es una composición contenida pero emotiva, muy poco comparable en realidad a otras baladas de MGMT como ‘Congratulations’ o ‘The Handshake’, puesto que además es probablemente la más romántica de su carrera.

En cuanto a la letra de ‘Hand it Over’, pueden hacerse interpretaciones políticas en base a sus primeras frases (“los acuerdos que hicimos para cambiar las cosas, en los derechos que ellos abusan, puede que nos jodan, pero las puertas no se cerrarán), si bien sobre todo es algo abstracta en sus reflexiones sobre el tiempo, las estrellas y las puertas abiertas… ¿Una especie de metáfora sobre el destino?