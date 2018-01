Nightcrawler: “La escena synthwave está creciendo mucho, pero corre el peligro de saturarse”

Nightcrawler publicaba a finales de 2017 el notable ‘Beware of the Humans‘, un disco que valora la responsabilidad del ser humano en los males del mundo, entre sombras de synthwave retrofuturista pero también italo y fondos más oscuros. Pero además se ha encargado de la realización de un EP de 5 canciones llamado ‘Jägermeister Galaxy Hunter’, del que regalaremos dos copias el día de Reyes, y que pone música a un arcade creado por Jägermeister junto a Arcade Factory que ha aparecido en una serie de salas españolas como Apolo o Wurlitzer (listado, enYoutube). Hablamos con Nightcrawler sobre ambos proyectos.

Siempre te han gustado las bandas sonoras y tus temas harían las veces de BSO, ¿pero cuál es la diferencia entre musicar un videojuego y una película o una serie de televisión?

La principal diferencia son los tempos. Por ejemplo, en una peli o serie de TV por temas de guión hay muchas escenas en que la música solo tiene que crear atmósfera. En cambio, en un videojuego la música siempre forma parte de la acción. Pasan más cosas por segundo, y tiene que ser todo más dinámico, en cuanto a música y efectos sonoros.

¿Cómo imaginas ese planeta en el que se inspira este videojuego y cómo ha influido esa visión en la creación de la música?

Me imagino un planeta retrofuturista perdido en una galaxia similar a la de la peli de ‘Tron’ y me ha influido en la construcción de panoramas y atmósferas con sonidos cósmicos y espaciales.

“Melodías o sonidos que tenía guardados esperando a que llegara su momento, para este proyecto han ido como anillo para Saturno”

¿Has compuesto las 5 canciones ad hoc o has pensado que reutilizar alguna que ya tenías podía sentar bien a este proyecto?

Todos los temas han sido compuestos especialmente para el videojuego. Solo he utilizado algunas melodías o sonidos que tenía guardados esperando a que llegara su momento y para este proyecto han ido como anillo para Saturno.

Por ejemplo el primer tema despega claramente en la segunda mitad, ¿ese arranque a los 2 minutos 20 segundos tuvo algo que ver con el funcionamiento del videojuego en sí?

¡Sí, el arranque está pensado para cuando le das a start y empieza el juego!



“Intento estar siempre en constante evolución en todos mis trabajos, pero sí que es verdad que hay un denominador común en todas mis obras y es la sonoridad oscura”

Ya los títulos de las canciones de este vinilo y tu reciente disco son completamente diferentes, tu disco ofrece una visión más tenebrosa y un poco apocalíptica del mundo, hablando de los peligros del ser humano. Pero aquí también encontramos algún momento apocalíptico (como el arranque de ‘Deep Signals’), como si no fuera todo color de rosa en ese planeta imaginario, ¿es así? ¿Hay puntos en común o las ves como 2 obras muy diferentes?

Para mí son dos obras muy diferentes, pero es inevitable que ponga alguna referencia con algún sonido más oscuro en todos mis trabajos, ya que forman parte de mi marca personal. El EP ‘Jägermeister Galaxy Hunter’ es más estilo synthwave con sonidos más retro que evocan a los 80s y entornos cósmicos, me gusta utilizar el synthwave como una influencia, no como una etiqueta que engloba mi música, como si fuera una paleta de colores que tengo para mis lienzos musicales, ya que en mis proyectos me gusta mezclar muchos estilos e influencias diferentes y desmarcarme un poco del resto de artistas synthwave. Es una escena musical que está creciendo mucho, pero que corre el peligro de saturarse. Muchos artistas empiezan a sonar igual y a tener los mismos referentes gráficos en las portadas, por eso no todos mis álbumes suenan 100% synthwave ya que juego con diferentes universos sonoros que aplico según el tipo de álbum que me apetezca construir. Puedo hacer algo cósmico más italo disco y futurista, o puedo hacer algo más darksynth y oscuro como mi último disco ‘Beware of the Humans’. Intento estar siempre en constante evolución en todos mis trabajos, pero sí que es verdad que hay un denominador común en todas mis obras y es la sonoridad oscura.

¿Qué puedes contarnos sobre el videojuego en sí? Hemos visto que está en salas de Barcelona, Madrid, Gijón, Mallorca… ¿has podido jugar o te han llegado reacciones de gente que haya podido usarlo?

¡Lo llevo probando desde su versión beta! Ha quedado muy bien plasmado a nivel gráfico y sonoro. Jugarlo en vivo es toda una experiencia retro 100% garantizada, ya que mantiene la jugabilidad arcade de las máquinas recreativas de los 80ʼs.

La portada con el robot verde parece emular un árbol de Navidad sin ser un árbol de Navidad, ¿era la idea? ¿Que ahora nos lo sugiriera pero si la vemos en verano, no tanto?

Ahora que lo dices sí que recuerda un poco, el diseño es obra del artista Boldtron pero no creo que fuera esa la idea. Supongo que ha sido más una casualidad. Todo depende del papel que la imaginación quiera jugar en la mente de cada uno.

¿Tienes canción favorita de este proyecto, alguna para formar parte de tu repertorio durante mucho tiempo?

Sí, me gusta mucho ‘Galactica’, y he hecho un edit especial que va sonar en mi nuevo Live.



“En “Beware” he querido poner banda sonora a esta peli tan real como dramática que lleva proyectándose en bucle demasiados años en las televisiones del primer mundo”

En cuanto a tu álbum largo, llama la atención cómo has medio ocultado los temas más italo disco al final de la secuencia, ¿por qué lo has hecho así?

Después de darle varias vueltas al tracklist es como mejor encajaba todo. Es el orden que más me gustaba y mejor funcionaba, al menos bajo mi opinión personal como autor.

¿Qué ha aportado Vincenzo a “Beware”? Parece tan dominado por Céline…

Vincenzo Salvia ha aportado su colaboración en algunas melodías, así que, en parte, para mí también es protagonista en la canción. Normalmente cuando vemos la palabra feat en un titulo de una canción el 90% de veces es por temas vocales, pero en el synthwave se suelen hacer muchas colaboraciones a nivel solo de melodías e instrumental.

El disco termina con una pista llamada ‘Sixth Extinction’. ¿Consideras que el disco da una visión pesimista del ser humano, simplemente analítica…?

Tiene un poco las dos variantes. El mayor verdugo de nuestro planeta es el ser humano, autodestructivo. He querido poner banda sonora a esta peli tan real como dramática que lleva proyectándose en bucle demasiados años en las televisones del primer mundo.