Nightcrawler / Beware of the Humans

Nightcrawler, el proyecto de George Gold, ha conseguido diferenciarse en nuestro país durante el último par de años gracias a su querencia por las bandas sonoras de giallo de los 70, las más conocidas de John Carpenter y el synthpop de gusto retrofuturista. Este otoño ha publicado un nuevo álbum, y tiene una particularidad: el artista, que sabe bien lo que es dar y pasar miedo (no hay más que recordar cómo empezaba aquel vídeo con el live de ‘Phantom Planet’), ha decidido que lo que más miedo da no son ni los monstruos, ni los zombies, ni el más allá, sino el ser humano.

Este nuevo disco, como su propio nombre indica, advierte de los peligros del ser humano, concibiéndose como una “crítica social al lado oscuro de la humanidad, invitando a una reflexión sobre el comportamiento humano y sus consecuencias en el equilibrio del universo”. El autor de ‘Metropolis’ (2015) intenta ahora alejarse del synthwave para apostar por una producción más rica en matices que incorpora por ejemplo la feroz guitarra eléctrica de Ultraboss en ‘Hell on Earth’ -de nuevo, ilustrativo título-, la producción de Cristian Bergagna en una ‘Nation of Trash’ -otro gran nombre- llena de cuerdas sintetizadas y la voz de varios artistas invitados.

Con estos no se ha evitado el hit, pero tampoco parece haberse buscado. Además de recuperarse la mencionada, deslumbrante, ‘Phantom Planet’, que se estrenaba el año pasado, despunta ese tema titular que tiene bastante de rompepistas con la voz de la cantante francesa afincada en San Francisco Céline y el artista de italo disco Vincenzo Salvia. Y sin embargo ambos cortes aparecen en la segunda mitad del álbum, pues claramente Nightcrawler ha querido que prevalezcan las ambientaciones, el misterio (‘Blood Rage’) y lo cinematográfico (‘Warfare’).

‘Hypnosis’ junto al cantante canadiense Jared Kyle, del grupo de synthpop Dead Astronauts, parece uno de los pilares del disco con su recitado pesadillesco. Con él, pero sobre todo con su arsenal de sintetizadores y un concepto redondeado con visuales para los directos, portada y diseño gráfico, Nightcrawler presenta un mundo algo esclavo de sus influencias pero siempre sugerente y melódicamente acertado. No toda la merienda merecían comérsela Michael Stein y Kyle Dixon y no sorprende casi nada que los principales oyentes de Nightcrawler según Spotify no estén en España sino en todo el mundo, de Suecia a Estados Unidos, pasando por Canadá, Finlandia o Alemania.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Phantom Planet’, ‘Beware of the Humans’, ‘Nation of Trash’, ‘Hypnosis’

Te gustará si te gustan: John Carpenter, las BSO de Giorgio Moroder

Escúchalo: Spotify