David Byrne cuestiona el devenir del mundo en ‘American Utopia’, con Sampha, “Oneohtrix”, Jack Peñate…

David Byrne anuncia hoy su nuevo disco, ‘American Utopia’, que llegará al mercado el próximo 9 de marzo, el mismo mes en el que comenzará un tour mundial que le traerá a nuestro país en dos ocasiones: el 13 de julio actuará en Bilbao BBK Live Festival y el mismo fin de semana a Cruilla Barcelona. Dice que será “el show más ambicioso que ha ofrecido desde los conciertos que fueron grabados para Stop Making Sense”, esto es, el film en vivo que entregó con Talking Heads en 1984. El disco, colaboraciones al margen (como la que hizo con St Vincent en un álbum entero) es su primer largo solo desde 2004, cuando editaba ‘Grown Backwards’. Foto: Jody Rogac.

Además ya podemos escuchar una ‘Everybody’s Coming To My House’ que ha co-escrito con Brian Eno y que cuenta con contribuciones de TTY, Happa Isaiah Barr (Onyx Collective) y Sampha, entre otros. El disco está relacionado con su serie ‘Reasons to Be Cheerful’, que recibe su nombre de un tema de Ian Dury, y trata de buscar cosas que “inspiren optimismo”. “El disco cuestiona el estado actual de la sociedad al tiempo que ofrece consuelo a través de la música, y el contenido de la serie reconoce la oscuridad y la complejidad del mundo de hoy y ofrece alternativas a la desesperación que nos acecha”, dice la nota de prensa.

El listado de colaboradores incluye al productor Rodaidh McDonald (The xx, King Krule, Sampha, Savages), Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never), Jam City, Thomas Bartlett y, atención, el desaparecido Jack Peñate. En la amplia nota de prensa, sobre el contenido del largo, David Byrne ha dicho: “¿es irónico? ¿es una broma? ¿va en serio? ¿en qué medida? ¿me refiero al pasado o al futuro? ¿es personal o político? Estas canciones no describen un imaginario o quizá un lugar imposible sino que intentan representar el mundo en el que vivimos. Muchos de nosotros, sospecho, no estamos satisfechos con el mundo que hemos construido para nosotros mismos. Miramos alrededor y nos preguntamos: “¿ha de ser así? ¿no hay otra manera?”. Estas canciones son sobre mirar y preguntar”. Os dejamos con el tracklist de ‘American Utopia’, que incluye títulos tan prometedores como ‘I Dance Like This’, ‘Dog’s Mind’ o ‘Every Day Is a Miracle’.

1. I Dance Like This

2. Gasoline And Dirty Sheets

3. Every Day Is A Miracle

4. Dog’s Mind

5. This Is That

6. It’s Not Dark Up Here

7. Bullet

8. Doing The Right Thing

9. Everybody’s Coming To My House

10. Here