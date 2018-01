The Breeders anuncian su primer disco en 10 años y estrenan single

The Breeders actuaban recientemente en Madrid por sorpresa, y el grupo de Kim Deal vuelve a sorprender hoy también anunciando nuevo disco, su primero en 10 años. ‘All Nerve’ se publica el 2 de marzo a través de 4AD y se presenta ahora con el tema titular, un número de rock crudo que encantará a los fans de toda la vida. El disco incluye además otro single anterior, ‘Wait in the Car’.

‘All Nerve’ se ha grabado entre Dayton (Kentucky), Chicago y Dayton (Ohio) con la formación original de The Breeders y saldrá en CD, vinilo negro, en una edición limitada en vinilo naranja solo para tiendas de discos independientes, y en formato digital. 4AD ofrece a sus socios añadir a la compra de ‘All Nerve’ la nueva edición del 7″ de ‘Wait in the Car’, que viene con una versión de ‘Joanne’ de Mike Nesmith.

La colaboración estrella de ‘All Nerve’ es de Courtney Barnett, autora de uno de los mejores discos de 2015, que hace coros en la pista 7, ‘Howl at the Summit’.

‘All Nerve’:

01 Nervous Mary

02 Wait in the Car

03 All Nerve

04 MetaGoth

05 Spacewoman

06 Walking with the Killer

07 Howl at the Summit

08 Archangel’s Thunderbird

09 Dawn: Making an Effort

10 Skinhead #2

11 Blues at the Acropolis