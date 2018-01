Sesión de Control: Elastic Band, Manu Chao & Ti.po.ta., Pional, Maka, The Yellow Melodies…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades más interesantes del panorama alternativo y/o independiente nacional y latinoamericano. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega. Hoy añadimos en ella nuevas canciones y lanzamientos de Elastic Band, Manu Chao & Ti.po.ta., Pional, Maka, The Yellow Melodies, Carlos Siles, Júlia, Fetus y los debutantes Serpiente y Oh! Ayatollah.

Elastic Band

Ya casi nos habíamos olvidado de ellos, pero por suerte Elastic Band no habían tirado la toalla. Quienes seguían nuestro site ya en nuestros inicios recordarán este grupo formado por el ex-Cecilia Ann Pablo Román y María Sánchez, que deslumbró con su debut ‘Boogie Beach Days’ (2008) y siguió cautivando con el más ochentoso ‘MooD’ (2011), artefactos de pop ingenioso construidos con la audacia de unos Avalanches o unos of Montreal. 2018 será año de regreso para ellos y en sus primeros meses publicarán ‘Fun, fun, fun’, álbum del que, a modo de buzz-single, presentan ‘Barry W’, un explícito homenaje a Barry White al que “obligan” a bailar coreografías de películas musicales del Hollywood dorado. [Ndr: Como lamentablemente ‘Barry W’ no está en Spotify, para la playlist hemos recuperado su hit ‘Boogie Beach Boys’.]

The Yellow Melodies

En las últimas semanas de 2017 la banda del incombustible Rafa Skam (Vacaciones) ha presentado, tras un álbum de rarezas y remezclas, tres discos de versiones varias y un tributo a BMX Bandits, su primer disco con canciones inéditas desde que en 2010 publicaran ‘New Identities’. Pero los años no han pasado por ellos, que siguen en sus trece para felicidad de los fans –como ellos– del mejor twee-pop de escuela británica. ‘Life’ no les decepcionará lo más mínimo. Este viernes, 12 de enero, presentan ‘Life’ en la Sala Musik de Murcia.

Fetus

Aunque lo parezca por su nombre, no, no se trata de un nuevo grupo de death-metal. Joan Colomo (The Unfinished Sympathy) ha producido el debut de este trío de punk-ska garajero formado por Adrià Cortadellas, que fuera miembro de Sanjays. Las 11 canciones de ‘L’epicentre del fangar’ se presentan alejadas de poses forzadas que empaticen con tendencia alguna: rock’n’roll enérgico a lo The Who pero con historias de proximidad a lo Brighton 64.

Júlia

Júlia son un dúo femenino de Alcoi, pero ningun de ellas se llama así. Estela Tormo y Lídia Vila acaban de publicar ‘Pròxima B’, su segundo disco de estudio tras ‘Nuvolàstic’ (2015) que cuenta además con unas preciosas portadas hechas a mano. Un nuevo tratado de dreampop cantado en valencià que debería engatusar tanto a fans de Desert como de Beach House, aunque cuando se ponen en plan saltarín –como en este ‘Cap parat’– remiten al pop de Au Revoir Simone, por ejemplo. Este viernes, 12 de enero, presentan ese nuevo disco en la Sala Wah Wah de Valencia, junto al grupo Dual.

Serpiente

Resulta enormemente estimulante que cada vez más chicas, y cada vez más jóvenes, se lancen a formar grupos de rock. Serpiente son un trío bilbaíno que acaba de subir a Bandcamp y plataformas de streaming su primer EP, cinco canciones urgentes que se devanean con decisión entre el after-punk y el synth-pop más oscuro, en la escuela de Violeta Vil. Un nombre que podría dar mucho que hablar en el futuro.

Oh! Ayatollah

Galicia no deja de dar alegrías a los seguidores del pop de guitarras onda Novedades Carminha. Los próximos en la fila son Oh! Ayatollah –¿un homenaje a Siniestro Total, quizá?–, un grupo radicado en Santiago de Compostela por tres chicos y una chica de distintas ciudades gallegas que estudian allí. Después de un EP y un single presentados en 2016 repletos de candor amateur y cierta actitud punkpop –The Feelies parecen una influencia evidente–, en las últimas semanas de 2017 mostraron la canción que podría darles un espaldarazo definitivo: ‘Volve a canción protesta’, que además tiene un simpaticón vídeo con final siniestro, suena magnética y pulida. El día 2 de febrero en la Sala Capitol de Santiago mostrarán esta y otras nuevas canciones.

Manu Chao & Ti.po.ta.

2017 ha supuesto el regreso a la actividad musical del admirable Manu Chao. Que no a la actividad discográfica, ojo, porque lo que ha hecho ha sido sobre todo lanzar canciones sueltas, firmadas tanto con su nombre propio como con el proyecto Ti.po.ta., que mantiene con la actriz y cantante griega Klelia Renesi. En nuestra selección incluimos las últimas canciones subidas a Spotify de ambas facetas, la primera más puramente reggae –produce el barcelonés Chalart58–, y la segunda en el estilo más reconocible del francés, guiño a ‘Por qué te vas’ de Jeanette incluido.

Pional

Tras editar en 2016 su último EP, ‘When Love Hurts’ –con colaboración de la neoyorquina Empress Of incluida–, para Miguel Barros, Pional, el pasado 2017 fue un año para madurar proyectos que verán la luz muy pronto (recordemos que ha co-producido ‘Guerrera’, el single conjunto de Dellafuente y C. Tangana). Eso asegura el músico y productor madrileño en una entrevista en la que presenta además un tema inédito llamado ‘Old Days’ que, tras quedar descartado de esas nuevas referencias, ha ofrecido en libre descarga. Lo cierto es que si esto es un descarte, no podemos esperar a que lleguen más temas. [Ndr: dado que ‘Old Days’ no está en Spotify, nuestra playlist incluye el estupendo remix que ha hecho para ‘Å’, incluido en el último álbum del noruego Prins Thomas.]

Maka

Y ya que citamos a Dellafuente, vamos con uno de sus mejores socios artísticos. Maka posee un bagaje más dilatado que el de el propio Chino: en breve publicará ‘Dvende’, su sexta referencia –solo el año pasado lanzó dos: ‘Raíces’ y ‘Alma’– de la cual acaba de presentar el tercer avance. En ‘No te necesito’ muestra sus impresionantes skills, que le permiten ejercer de MC y cantaor con quejío sobre el mismo tema de base reggaetonera.

Carlos Siles

El cantautor granadino Carlos Siles ha hecho de su tercer disco, el primero que edita en el sello Meta Volante, un reto artístico distinto. Se trata de ‘Todos mis caminos han terminado contigo’, un “foto-disco” cuya parte gráfica –un libro de 50 páginas de 18×18 y tapa dura que complementa a la música– ha corrido a cargo de la fotógrafa Laura C. Vela y el diseñador Antonio Arias. Si en obras anteriores Siles había contado con las colaboraciones de Zahara, Alondra Bentley o Boza, esta vez ha sido Julio de la Rosa el que ha participado en una de sus canciones, ‘El gran boxeador’. Tras llenar la sala Galileo hace unas semanas, Carlos Siles volverá a Madrid para tocar estas nuevas canciones con su banda. Será el 2 de febrero en Contraclub.