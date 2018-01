Amaia con ‘Shake It Out’ y Ozuna con Cardi B, novedades en la lista de singles española

No hay grandes novedades en la lista de singles española, donde siguen mandando ’Échame la culpa’ de Luis Fonsi y Demi Lovato en el número 1, ‘Perfect’ de Ed Sheeran y Beyoncé en el 2 y ‘Mayores’ de Becky G y Bad Bunny en el 3. La subida más fuerte es ‘Despacito’ (del puesto 41 al 19), destacando en general un repunte de los mayores éxitos en el país de 2017: vuelve ‘Chantaje’ de Shakira y Maluma al puesto 71, ‘La bicicleta’ al puesto 79 y ‘Something Just Like This’ de Chainsmokers y Coldplay al puesto 73, por poner algunos ejemplos. Alguna playlist con los mayores éxitos del año en España parece haber cumplido su función.

Únicamente encontramos dos novedades en el top 100 español actual, y vienen seguidas. Directa al puesto 65 llega la versión de ‘Shake It Out’ de Amaia Romero. La concursante de OT ya había colado algunas de sus versiones en la lista y esta que tanto se ha viralizado de Florence + The Machine no es una excepción. Además, acumulaba enseguida 2 millones de visitas en Youtube, aunque en España Youtube no cuenta para Promusicae.



Por otro lado, en el puesto 66 entra la canción en castellano de la rapera Cardi B junto a Ozuna. ’La modelo’ podría ser el mayor hit de la autora de ‘Bodak Yellow’ en nuestro país, como ya vaticinamos, y no, no nos hemos olvidado de su colaboración con Bruno Mars.

Finalmente, entre las canciones que alcanzan un nuevo máximo destacamos ‘Camina’ de OT (#43), ‘Guerrera’ de C. Tangana y Dellafuente (#44) y ‘Anywhere’ de Rita Ora (#86).