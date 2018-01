Amaia rompe OT 2017 a lomos de ‘Shake It Out’ de Florence + The Machine

Sí, se acerca la final de Operación Triunfo 2017 y se van perfilando los concursantes que se disputarán la victoria del talent-show… pero en la gala 10 que se pudo presenciar anoche en La 1 de RTVE Amaia Romero dio un golpe de efecto brutal de cara a esta recta final. Tras haber sido criticada en la anterior gala por haber sido poco ambiciosa y previsible cantando ‘Me conformo’, popularizada por Marisol, a la navarra se le exigía revolverse ante las críticas del jurado encabezado por Mónica Naranjo interpretando ‘Shake It Out’, single principal del segundo álbum de Florence + The Machine, la que la encumbró como estrella del pop.

Si bien la intensidad vocal de la británica es una cota difícil de alcanzar para cualquier intérprete, lo cierto es que Amaia, una de las favoritas de público y jurado desde los inicios, rompió absolutamente cualquier previsión de los Almaiers más optimistas. Como poseída por el escenario, la joven –anoche durante la gala cumplía 19 años– cantó con una pasión que hizo explotar de emoción no solo al público, que acabó entonando tras minutos de ovación “ganadora, ganadora”, sus compañeros, que aplaudían con verdadero fervor, y hasta el jurado, con una Mónica Naranjo en pie a mitad de canción. Por interpretaciones como la de anoche y el amplio e interesante abanico de influencias que maneja, Amaia nos convenció anoche de que es una estrella en ciernes, gane o no esta edición, vaya o no a Eurovisión (con un tema de Zahara o no).

Sin embargo el público sorprendió con su elección del favorito de la gala, optando en este caso por Aitana –que interpretó ‘Chas y aparezco a tu lado’ de Álex y Cristina en la adaptación de Supersubmarina–, mientras lloraba amargamente al ver cómo era expulsado Cepeda, que tras haber sido nominado en cinco ocasiones perdió ante Roi precisamente el día en que mejor había cantado en todo su recorrido –eligió ‘Say You Won’t Let Go’ de James Arthur–. Además, escuchamos un ‘Dramas y comedias’ de Fangoria por parte de una Miriam en plan vedette.