Por qué es buena idea que Zahara componga la posible canción para Amaia Romero en Eurovisión

RTVE ha confirmado este lunes que el representante de España en la próxima edición de Eurovisión, que se celebra en Lisboa, saldrá del casting actual de Operación Triunfo. Una de las concursantes del formato que más posibilidades tiene de ir a Portugal es Amaia Romero, una de las favoritas del público desde el arranque del programa el pasado mes de octubre.

Amaia se ha ganado el favor de la audiencia gracias a sus bonitas interpretaciones de canciones como ‘City of Stars’ junto a Alfred y ‘Con las ganas’ de Zahara. Y precisamente la autora de ‘Santa‘ ha acudido en las últimas horas a Twitter para proponerse como compositora de la posible canción que presente la concursante navarra en Lisboa, de ganar esta Operación Triunfo y por tanto postularse como primera candidata para ir Eurovisión. “Si Amaia va a Eurovision quiero componerle la canción” han sido sus palabras suscritas por sus fans y también por Barei, quien participara en Eurovisión en 2016, y que se ha apuntado como candidata para componer a Amaia de no poder hacerlo Zahara. Esta ha respondido con una sonrisa que “podemos hacerla entre las tres”.

Después de que Guille Milkyway –actual profesor en la Academia de Operación Triunfo– se quedara sin poder participar en Eurovisión con ‘La revolución sexual’ en 2008, el año en que España llevó a Belgrado esa cosa sin gracia -y eso que pretendía tenerla- que fue el “Chiki Chiki” de Chiquilikuatre, sería refrescante que una canción de Zahara representara a España en el festival. Es hora de que nuestro país proponga una canción que no siga necesariamente las modas del pop internacional como Manel Navarro, la misma Barei -cuyo ‘Say Yay’ por otro lado es una de las canciones más dignas que hemos llevado en los últimos años- o Soraya o que no se deje llevar por dramatismos vacuos y forzados como las candidaturas de Edurne, Ruth Lorenzo o Pastora Soler. Sí, estas dos últimas dejaron bien a España en los votos finales -ambas fueron top 10-, pero no mejor que Rosa en 2002 y desde luego no ganaron a pesar de todo. ¿Quizá es momento de llevar algo distinto? ¿Quizá sea este el momento adecuado?

Ojo, esto no significaría que Zahara compusiera para Amaia Romero una canción como ‘Con las ganas’. Quizá un tema sencillo, bonito, sería apto para Amaia Romero, pero la de Úbeda es capaz de otras cosas: en su último disco sorprendió con canciones synth-pop como ‘Caída libre’ (que, ojo, dura exactamente tres minutos) o más rockeras como ‘Crash’. Aún así la ternura de composiciones como ‘El frío’ ocupan un lugar de honor en su discografía. No cuesta nada oír a Amaia cantando eso de “esta mañana, cuando la nieve llegó, cubriendo la almohada, no imaginé que era más profundo que la escarcha sobre tu piel”. Ya hemos oído a Amaia arrancarse por Neutral Milk Hotel o Él mató a un policía motorizado… ¿Haremos caso a Vega y dignificaremos por fin nuestro paso por Eurovisión?

Venga, si es Amaia, tú has llegado antes y si no, ahí voy yo 😜❤️😘 — BAREI (@BAREI_MUSIC) December 4, 2017