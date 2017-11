Zahara se emociona al ver a Amaia y Aitana de OT 2017 interpretar su ‘Con las ganas’

Como bien sabían los seguidores del talent-show de RTVE Operación Triunfo 2017, esta semana Amaia y Aitana –dos de las concursantes favoritas hasta el momento– interpretaron la que es la canción más popular de Zahara. Se trataba de ‘Con las ganas’, un tema incluido en su debut oficial ‘La fabulosa historia de…’ (2009) y que es su composición más escuchada en Spotify (más de 8 millones de reproducciones), mientras que su vídeo oficial acumula en Youtube más de 32 millones de visitas. Curiosamente, ayer la canción cumplía 12 años, según dijo su autora en Twitter. Las dos participantes de OT 2017 hicieron una interpretación con nuevos arreglos y más sobria de lo que hacía esperar el escenario repleto de bailarines, aunque lograron buenas cuotas de emoción, sobre todo en su parte final.

Zahara era obviamente consciente de la situación y horas antes de la gala subió un mensaje a Instagram recordando lo que suponía para ella esta canción y que de repente fuera interpretada por otros en el prime-time televisivo estatal:

“(…) La canción me ha dado muchos dolores de cabeza. No he querido cantarla siembre, me ha dolido demasiado a veces, he estado demasiado lejos de ella como para empatizar… pero me ha dado cosas maravillosas también.

Cada día llega a más gente, se ha hecho mayor en los brazos y voces de otros. Ya no es mía.

Esta noche en ese programa de televisión tan popular mis dos favoritas van a cantarla. Qué emoción.

Qué lejos viaja ya.

Qué bonito verla llegar a tantos lugares”.

Además, Zahara envió un mensaje de vídeo a las dos concursantes, que fue emitido antes de su actuación, dando las gracias por que su canción fuera escogida y deseando suerte a las cantantes que la interpretarían –por el momento no lo encontramos ni en Youtube ni en la web de OT 2017–. Tras la actuación, Zahara se mostró emocionada tanto por la actuación como por las reacciones que recibía. Pese a su buen papel, el favorito del público en la gala fue Alfred, que ya brillara la pasada semana con su dueto junto a Amaia. El barcelonés interpretó ‘Amar pelos dois’, la canción con la que Salvador Sobral ganó Eurovisión y que sirvió de homenaje del programa al luso, que como sabréis está viviendo un delicado momento de salud.