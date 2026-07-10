El pop gana en Bilbao BBK Live: la ferocidad de FKA Twigs y la crudeza de hemlocke springs

La primera sorpresa por el 20 aniversario de Bilbao BBK Live llegó en forma de banda madrileña. Alcalá Norte apareció de repente en lo alto de la colina de Kobetamendi, justo debajo del gran cartel del festival, para poner los dientes largos al público con su segundo disco, que seguramente llegue en 2027. Gracias al Mad Cool, ya sabemos que no será la única banda sorpresa del finde. La segunda sorpresa fue poder disfrutar de un evento al aire libre sin la preocupación de derretirse. Tanto, que hasta cayeron algunas gotas que me trajeron flashbacks del día más complicado del festival vasco. La tercera, cuarta, quinta, sexta… fueron las actuaciones de la primera jornada, todas de un nivel altísimo.

Mientras Dani Fernández se preparaba para salir al escenario Nagusia para una dosis directa de rock nacional, con versiones de ‘Supersubmarina’ y ‘Si te vas’ entre los primeros temas, Belén Aguilera regalaba una versión autotuneada de ‘Hijo de la luna’. El show de la artista catalana incluye coreografía y cierta teatralidad, pero está centrado totalmente en la voz de la cantante. Similar al concierto de Don West, al otro lado del recinto. Con la excepción de que las coreografías son movimientos de cadera y la teatralidad es pura seducción.

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Las canciones del artista y modelo australiano remiten directamente a los clásicos del soul y la música negra, de Al Green a Motown, pero su apariencia es la de un musculoso hombre blanco de casi dos metros. El contraste que existe entre su rudo aspecto y su sensual música es el mismo que hay entre su reconfortante voz al cantar y su profunda voz natural. «¿Puedo recibir un poco de amor?», pregunta al público. Todos nosotros: sí, señor. Un «baby» de Don West es capaz de incomodar a cualquier hetero. Él sabe lo que es. Él sabe que si coge cualquier trapo con el que se ha limpiado la cara y lo tira al público alguien lo va a coger. Y así lo hace. El ‘pretty privilege’ tiene miedo a Don West.

Este aura de Casanova le sienta como un guante a la música de su banda, que funciona como un reloj e incluye todos los instrumentos que echarías en falta en un tema de Curtis Mayfield. Más allá de la broma, Don West es capaz de llevar a cabo un conciertazo de soul que no resulta nada cafetero y en el que su imponente presencia no eclipsa la calidad de la música, como en ‘So High’. Esto sí es testosterona bien empleada.

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El otro gran descubrimiento del público de BBK Live fue, sin duda, hemlocke springs. Se trataba de su primer concierto en España, por lo que la estadounidense también pudo descubrir nuestro «ruidoso» público. Por la cantidad de gente que estaba esperando su salida, deduzco que muy pocas personas sabían quién era la artista después de que convirtiese el escenario Johnnie Walker en todo un templo del pop más divertido. Con muy poco -un teclista y una batería con pelucas- springs demostró que en su mundo de ilusión, ella es la mayor fantasía.

hemlocke sale sirviendo desde el principio con su pelo morado y chaqueta reflectante, preparada para darlo todo vocalmente. Sin embargo, lo más asombroso del concierto es su arrolladora actitud, ya sea con los desquiciados gritos que libera de vez en cuando o con su gran manejo del público en ‘w-w-w-w-w’. Con elementos mínimos, de una varilla de cocina en ‘set me free’ a una espada de brillantina para ‘sever the blight’, la artista cocina un potente show que resulta un torrente de aire fresco incluso para quiénes no se saben las canciones. Si no, al menos se habrán llevado un masaje de pies gratuito con el tremendo bajo de ‘gimme all ur luv’.

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El concierto se siente crudo y real, por lo que deja espacio a algunos inconvenientes que también se hicieron evidentes. En concreto, cuando el micro dejó de funcionar durante prácticamente toda ‘enknee1’, oyéndose solo las voces pregrabadas. Todo, pese a las repetidas indicaciones de la artista, que acabó calentándose con razón cuando todo se solucionó: «Esto ha tardado demasiado tiempo», soltó. El concierto de FKA Twigs, por otro lado, no dejó espacio al error.

Si el show de Don West era sexy, el de Twigs fue directamente sexo. No solo por la estructura de metal que ocupaba el escenario, llena de cadenas y barras de pole dance; el folleteo simulado de los bailarines o el hecho de que cada vez hubiese menos ropa presente, sino también por la elevada experiencia musical que propuso la artista británica.

Este fue claramente el gran evento de la jornada, solamente compitiendo con el llenazo EDM de Calvin Harris. El impresionante comienzo con ‘meta angel’ dejó claro que la voz de Tahliah Debrett, que empezó el show tumbada en una cama, iba a ser uno de los elementos principales de este. No pasó mucho hasta descubrir que el otro iba a ser el caos controlado a través del baile y el tecno. Así lo demostraron los erráticos e hipnotizantes movimientos tanto del equipo de baile como de la artista. Toda esta primera sección se siente alienígena, y no sorprende que el chico que está detrás de mí tenga cara de no entender absolutamente nada.

El escenario se siente lleno en todo momento. Twigs es capaz de hacerlo ella sola, tanto con su voz como con sus movimientos de baile. Tampoco se aleja de las acrobacias, dejándonos unos momentos preciosos en los que se entrelaza con su bailarina en la barra de metal o cuando la encara de forma solitaria. Eso sí, el único pero que se le puede poner al concierto son los instantes en los que la artista no está en el escenario, que son un puñado. En este sentido, se puede sentir como un espectáculo algo pausado, pese a que sus bailarinxs tomen el spotlight durante estos momentos. Al menos, la ausencia de Twigs se entiende por los numerosos cambios de look (y peinado) constantes.

El combustible del concierto de Twigs es el contraste continuo entre el sudor, la lujuria y la bestialidad de temas como ‘Drums of Death’ o ‘Love Crimes’, y la delicadeza y vulnerabilidad de interpretaciones tan impresionantes como las de ‘Stereo Boy’, totalmente épica, o ‘Cellophane’. Es un show medido, cuidado y que no tiene como objetivo hacer cantar al público, sino dejarle justamente sin palabras.

No se puede decir lo mismo de David Byrne, pasa la mayor parte de su concierto acompañado de otras 12 personas, todas vestidas de naranja. No es un desfile de la cárcel, pero sí de clásicos. En un homenaje a su propia película, ‘Stop Making Sense’, el vocalista de Talking Heads toma el escenario en solitario, acompañado de una guitarra, para cantar ‘Everybody Laughs’. Poco a poco, su equipo se va uniendo. En este se incluyen bailarines y coristas, pero también toda la banda, que de alguna manera también son bailarines. ¿Por qué tienen que estar los músicos en el mismo sitio durante una hora entera?, supongo que se preguntaría Byrne. Es por eso que cada uno de ellos tiene su instrumento pegado al cuerpo para que puedan pasearse a su gusto. Todo muy David Byrne.

El concepto es interesante y original, pero esta impresión no aguanta todo el concierto. De hecho, pierde fuelle en cuanto la aparente libertad del principio se cambia por una puesta en escena más coreografiada. Además de los caóticos discursos de Byrne, en los que habla sobre «el amor y la bondad» como una «forma de resistencia» o pone en comparación una imagen de un Papa de juguete con una bicicleta que tiene un pene como sillín, el show no ofrece mucho más. Además de clasicazos de una de las mejores bandas de la historia, claro. Byrne defiende el repertorio con un júbilo envidiable: ‘Slippery People’, ‘Psycho Killer’, ‘This Must Be the Place (Naive Melody)’, ‘Life During Wartime’ (con imágenes del ICE en Estados Unidos), ‘Once In A Lifetime’ (la más celebrada) y ‘Burning Down The House’. La ovación es totalmente merecida.

Calvin Harris se encargó del fin de fiesta de Bilbao BBK Live. Es imposible que el DJ escocés falle. Prácticamente todas las canciones que suenan, desde ‘Blame’ hasta ‘Feel So Close’, son conocidas de principio a fin por todo el mundo. Es como un hack. Ya si lo unes al espectacular juego de luces y pirotecnia que propone, poco más se puede pedir. Harris no se limita a pinchar los temas y ya. Este opta por dejar las partes melódicas al principio y remezclarlo después en versiones más orientadas al tecno puramente instrumental. En algunas canciones se luce un poco más, como cuando mezcla ‘Time’ de Hans Zimmer (os sonará de ‘Origen’) con la melodía vocal de ‘How Deep Is Your Love’. De alguna manera, funciona. De alguna manera, la primera jornada del festival llega a su fin.