Mad Cool agota abonos de tres días a 6 meses de su celebración

Apenas un mes después de que salieran a la venta, y a falta de 6 meses para su celebración, Mad Cool 2018 cuelga el cartel de “sold out” para sus abonos de tres días. El festival tendrá lugar los días 12, 12 y 14 en el Espacio Mad Cool, ubicado en la zona Valdebebas – Ifema y con un aforo de 80.000 personas.

La tercera edición del festival reunirá en Madrid a grupos como Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Tame Impala, Nine Inch Nails, Massive Attack, Franz Ferdinand, Kasabian, Justice, Snow Patrol, Alice In Chains, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive-In, Portugal. The Man, Maga, Modelo de Respuesta Polar, Frankie Cosmos, FIDLAR, Jain, Núria Graham y muchos otros artistas que se irán desvelando en las próximas semanas.

A partir de este momento ya sólo están a la venta las últimas existencias de abonos y entradas VIP, así como las entradas de día (hasta completar aforo) y el Mad Cool Ticket Pack de venta exclusiva en tiendas Fnac y fnac.es, que incluyen entrada para los tres días del festival, pero sus unidades son limitadas.

Las entradas están disponibles en la web de Mad Cool.

ABONO 3 DÍAS VIP

400 euros + gastos

TICKET 1 DÍA

85€ + gastos

TICKET 1 DÍA VIP

175 euros + gastos

