Tame Impala, Franz Ferdinand y Alice in Chains, entre las 31 confirmaciones nuevas de Mad Cool

Mad Cool suma 31 nombres a su programación de 2018. Entre ellos destaca el de Tame Impala, que no publican disco desde 2015 y cuya confirmación en el festival madrileño es la primera del grupo en Europa en 2018. Otras incorporaciones notables son las de Franz Ferdinand y Alice in Chains, contemporáneos de Pearl Jam, que también estarán en el festival, como se confirmó hace unas semanas.

A todos estos artistas se añaden también Kase.O, Glass Animals, Portugal. The Man, Kaleo, The Last Internationale, LP, Rival Sons, Frankie Cosmos, Porches, FIDLAR, Hurray For The Riff Raff, Maya Jane Coles, Sofi Tukker, The White Buffalo, Jain, Erol Alkan, Fatima Yamaha, Gang of Youths, The Bloody Beetroots, Maga, Polo & Pan, Modelo de Respuesta Polar, Núria Graham, Haux, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Agoraphobia, Bed Rugs y Conttra.

Estos nombres se suman a los ya confirmados por Mad Cool, entre los que encontramos, además de Pearl Jam, a Queens Of The Stone Age, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Massive Attack, Justice, Snow Patrol, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive-In, Perfume Genius, Rag ‘N’ Bone Man, Kasabian o Sampha. A todos ellos podrán verse los días 12, 13 y 14 de julio en el espacio Mad Cool, situado en el IFEMA de Madrid.