Muere Dolores O’Riordan

Dolores O’Riordan, líder de Cranberries, ha fallecido a los 46 años en Londres, confirma The Limerick Leader. O’Riordan se encontraba grabando en la capital británica. La causa de su muerte no se ha revelado por el momento.

O’Riordan fue una de las voces más carismáticas de los años noventa debido a su trabajo en Cranberries, una de las bandas más exitosas de aquella década gracias a canciones tan icónicas como ‘Linger’, ‘Dreams’, ‘Ode to My Family’ y sobre todo una ‘Zombie’ que a día de hoy supera los 500 millones de reproducciones en Youtube, un logro al alcance de muy pocas bandas de la época. El grupo terminaría vendiendo alrededor de 40 millones de copias. ‘Something Else‘, el álbum de auto-versiones de Cranberries, se publicaba el año pasado.

En 2007, O’Riordan emprendió una brevísima carrera en solitario con la publicación de ‘Are You Listening?’, carrera que duraría solo un par de años más, con la salida de ‘No Baggage’. Lo último de O’Riordan al margen de Cranberries fue una banda llamada D.A.R.K a través de la cual publicó ‘Science Agrees‘.

La cantante irlandesa había sido noticia en los últimos años debido a su comportamiento errante. En 2014 fue detenida en Dublín y su madre informó a los medios que O’Riordan sufría crisis nerviosa, depresión e insomnio severo.