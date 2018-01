Amaia, Alfred y Miriam, finalistas directos de OT 2017 con buenos temas pop de 2016 y 2017

Hay que empezar este artículo diciendo que, aunque es cierto que la noticia era aún muy reciente, que el único homenaje de Operación Triunfo a Dolores O’Riordan fuera lanzar el audio de ‘Zombie’ mientras el programa cerraba y unos sonrientes bailarines hacían piruetas es digno de denuncia. Pero más allá del cutre detalle, la gala número 11 de OT 2017 –algo así como una semifinal– fue un buen espectáculo musical para el país de los ciegos.

Esta edición está demostrando el gran salto social que ha habido en los 15 años que nos separan de la primera, también en lo musical. Porque anoche, definiendo quiénes serían los cuatro primeros finalistas, los tres concursantes mejor valorados por el jurado ofrecieron notables interpretaciones de canciones de 2017 y 2016: Amaia ofreció una caliente –quizá algo forzada en su dramatización del erotismo– versión de ‘Love on the Brain’ de Rihanna, y a pesar de sus problemas con los falsetes volvió a brillar por su versatilidad; Alfred, por su parte, puso mucha garra en una sólida interpretación –aunque fue menos él que nunca– de una de las mejores canciones del año pasado, ‘Sign of the Times’ de Harry Styles –en versión editada, claro–; y Miriam ofreció, claramente, la mejor actuación de la noche a todos los niveles, vocal, interpretativo y escénico, con ‘What About Us’, el gran éxito del reciente álbum de P!nk. Lo cual supone, básicamente, un golpe de frescura que no imaginábamos tendría este concurso cuando comenzaba meses atrás.

La cuarta finalista fue Aitana, elegida por los profesores de la Academia tras su sentida –tanto que la emoción la hizo perder el control al final– interpretación con guitarra y piano en directo del eterno ‘Procuro olvidarte’ de Manuel Alejandro y Purificación Casas. El quinto y último lo elegirá el público entre Agoney y Ana Guerra, que terminó el programa desconsolada tanto por la marcha de Roi como por ser la menos puntuada del grupo, teniendo que escuchar del jurado que está “a mucha distancia vocalmente” de sus compañeros. OT 2017 desveló ayer que esos cinco concursantes, tras la gala del 29 de enero en la que se decidirá cuál de ellos y con qué canción representa a nuestro país en Eurovisión, se batirán en la final el próximo 5 de febrero. El artista invitado del programa, por cierto, fue Abraham Mateo que, además de interpretar su nuevo hit ‘Loco enamorao’, anunció la próxima edición de un single featuring Jennifer Lopez, ahí es nada.