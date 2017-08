P!nk lucha por los colectivos marginados en el emotivo vídeo de ‘What About Us’

P!nk se rifa esta semana el número uno de Reino Unido con Dua Lipa, cuyo éxito ‘New Rules’ le lleva ventaja a ‘What About Us’ aunque por poco y normal, pues Dua Lipa es británica y además su vídeo, que es espectacular, ha salido mucho antes.

Pero P!nk tiene un as en la manga, que es el videoclip de ‘What About Us’, estrenado hoy y que reafirma sus intenciones políticas, por ejemplo presentándonos a P!nk y a su séquito de bailarines bailando frente a un coche de policía. El vídeo es una metáfora de P!nk y su lucha por los colectivos marginados y no puede ser más oportuno dadas las circunstancias, pero no está tan claro que vaya a dar tanto que hablar como por ejemplo el vídeo de ‘Formation’ de Beyoncé. ¿No se ha quedado P!nk un poco a medias?

P!nk, que saca disco, ‘Beautiful Trauma’, el 13 de octubre, presentará ‘What About Us’ el 27 de agosto en la gala de los MTV Video Music Awards y además será galardonada con el MTV Michael Jackson Video Vanguard Award, que premia a los artistas con los videoclips más influyentes y que en el pasado han recibido Beyoncé, Justin Timberlake, Britney Spears o Rihanna.