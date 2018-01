of Montreal anuncian disco de concepto sesudo y comparten el bailable primer single

Tras el lanzamiento del EP ‘Rune Husk’, of Montreal publicará su nuevo disco el próximo 9 de marzo. Se titula ‘White Is Relic/Irrealis Mood’ y se inspira en los escritos sobre “una tóxica identidad blanca americana” de James Baldwin y en el mismo concepto de “estado irreal” que, explica Kevin Barnes, en lingüística “indica que algo todavía no se ha convertido en realidad, pero que tiene potencial para hacerlo”.

Si el concepto del nuevo disco de of Montreal te parece sesudo, es importante saber además que se inspira en dos acontecimientos que en los últimos tiempos han cambiado la vida de Barnes: se ha enamorado y se ha convertido en un “paranoico” del concepto de “realidad simulada”, en parte debido a las elecciones presidenciales de 2016. El músico apunta además que ha llegado a un “punto de perdón a mí mismo hacia mi matrimonio fallido y me he informado profundamente sobre las mentiras de América la Grande”.

Por suerte, como siempre la música de of Montreal tiene mucho menos peso que su concepto y se inspira en las “extended mixes” de los 80, como puede apreciarse en el primer adelanto, el electrónico -y también de doble título- ‘Paranoiac Intervals/Body Dysmorphia’, otro tema bailable y desprejuiciado que añadir al repertorio de of Montreal, tras los buenos resultados de ‘Innocence Reaches‘.