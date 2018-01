Justin Timberlake sobrevive en un mundo post-apocalíptico en el vídeo de ‘Supplies’

‘Man of the Woods’, el nuevo disco de Justin Timberlake, se publica el 2 de febrero. La estrategia comercial de Timberlake para su cuarto álbum de estudio está siendo lanzar cuatro videosingles hasta la llegada del disco, del que ya conocemos el primero, ‘Filthy’. El segundo se estrena hoy 18 de enero. Como hemos dicho, el 2 de febrero sale el disco y el 4 de febrero Timberlake actúa en la Super Bowl.

Tras ‘Filthy’ llega, por tanto, el segundo avance de ‘Man of the Woods’, un tema titulado ‘Supplies’ (“provisiones”) que el cantante de Memphis ha avanzado en sus redes sociales junto a su videoclip. Estamos ante una oscura canción de hip-hop y pop con influencias de la música oriental (el sonido de lo que parece un sitar es prominente a lo largo de la canción) que presenta más tarde una sección-puente más melódica. La pieza es una producción de Pharrell Williams, Chad Hugo (ambos The Neptunes) y el propio Timberlake

El vídeo de ‘Supplies’ se ha estrenado junto al tema y está dirigido por el reputado Dave Meyers, quien ha trabajado con numerosas figuras del pop comercial, desde Britney a Kendrick Lamar. El vídeo, que contiene varios efectos especiales, muestra a Timberlake sentado ante un grupo de televisores en los que se proyectan noticias sobre racismo y luego en otras localizaciones post-apocalípticas acompañado de una mujer, su “provisión” última.