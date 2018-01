Kylie revela portada, tracklist y fecha de su nuevo disco, ‘Golden’

Kylie Minogue va desgranando poco a poco los detalles de su nuevo disco, ‘Golden’. Tras filtrarse el sencillo principal, ‘Dancing’, la cantante australiana revela la portada del álbum, que la retrata sentada en un sofá e iluminada por el sol (¿no parece una Simpson?); su tracklist y la fecha de lanzamiento, el 6 de abril.

Como ha revelado la filtración de ‘Dancing’, que se estrena oficialmente mañana viernes 19 de enero, la dirección de ‘Golden’ parece que irá en la vena country-pop de ‘Malibu’ de Miley Cyrus, ‘Anywhere’ de Rita Ora o el trabajo de Avicii, en este caso con la presencia especialmente prominente en las estrofas de unas guitarras acústicas, y una letra que puede entenderse como una reflexión sobre la mortalidad (“when I go out, I wanna go out dancing”).

Minogue ha sido noticia en los últimos meses no por su música sino por su reciente trabajo cinematográfico. La artista aparece en ‘Swinging Safari’, la nueva película de Stephen Elliott (‘Priscila, reina del desierto’), que se estrena precisamente hoy 18 de enero en Australia. La película se centra en tres matrimonios que buscan renovarse a través del intercambio de parejas.

‘Golden’:

01 Dancing

02 Stop Me from Falling

03 Golden

04 A Lifetime to Repair

05 Sincerely Yours

06 One Last Kiss

07 Live a Little

08 Shelby ’68

09 Radio On

10 Love

11 Raining Glitter

12 Music’s Too Sad without You