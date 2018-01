La canción del día: Las Grecas, Jeanette y psicodelia conviven en ‘Ya no sólo te veo a ti’ de Soleá Morente

Como contábamos ayer, Soleá Morente ha vuelto con un doble single sobresaliente. Porque, aunque en este caso nos quedemos con la primera de sus canciones, su “cara B” es casi tan arrebatadora: ‘Olelorelei’, escrita por Lorena Álvarez –Lorena, vuelve, se te echa de menos–, es una rumba sensual que coquetea con efluvios cubanos, funk setentero y sintetizadores igualmente retro, que remite irremisiblemente a Las Grecas.

Pero, por un pelo, elegimos ‘Ya no sólo te veo a ti’. Esta, como la canción que la acompaña, está producida (y en este caso, además, compuesta) por el también granadino Alonso Díaz, al que conocimos como líder de unos Napoleón Solo que pasaron más desapercibidos de lo que merecían sus discos. El tema que nos abre la puerta al próximo disco largo de la pequeña de los Morente sintoniza en lo sonoro con su compañera de single, si bien en esta destaca aún más el componente psicodélico de los arreglos, además de un bajo brutal que llena y manda.

Pero donde más brilla esta canción es en esa melodía tan sixties que podría cantar perfectamente Jeanette –mucho tiene que ver ese cantar quedo, entre el susurro sensual y lo infantil– pero que, tampoco escapa del aire rumbero gracias a la raigambre flamenca de Soleá, especialmente en su maravillosa coda final. Igual atención merece su letra, preciosos versos de despecho y rabia que pretenden esconder un anhelo irrefrenable (“ya no sólo estoy de ti… obsesionada, a ver si comprendo así cuánto te amaba”; “haces que me sienta mal por estar compartiendo mi alma, no soy yo quien empezó a darme lo que te sobraba”; “ya te estoy compartiendo, interrumpo tu mirada, sabiendo que ya no puedes hacer nada”), rememorando el estilo inconfundible de las grandes canciones de Manuel Alejandro. También se ha presentado hoy el videoclip oficial de esta canción: filmado enteramente en blanco y negro, está protagonizado por Soleá, un maniquí masculino de color negro y un abanico de lunares que interactúan en planos cortos con efecto espejo, con cierto efecto lisérgico.

‘Ya no sólo te veo a ti’ y ‘Olelorelei’ forman parte del segundo disco de estudio de Soleá Morente que verá la luz en la próxima primavera, tras el notable ‘Tendrá que haber un camino’ (2015) en el que también colaboraron con ella compositores como La Bien Querida o J de Los Planetas. Desde entonces, había aparecido en la banda sonora de la película ‘Toro’ y en la ácida ‘Suelo español‘ de Luis Troquel, además de colaborar en los últimos discos de Sr. Chinarro y Los Planetas.