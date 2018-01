La Canción del Día: The Vaccines remiten a Dandy Warhols y a Icona Pop en ‘I Can’t Quit’

‘I Can’t Quit’, la canción que presentaban a principios de este año The Vaccines, se introducía como primer single de su próximo largo ‘Combat Sports’, “un regreso a sus orígenes” con el que volver a situarse en la lista A (máxima frecuencia de emisión) de Radio 1, la emisora más importante de Reino Unido. Y han llegado a esa lista 15 veces seguidas, según su sello.

Ciertamente ‘I Can’t Quit’ tiene el espíritu de sus primeros y mayores éxitos, “Ra Ra Ra” o ‘If You Wanna’, pero también llama la atención el fraseo un poco a lo ‘Girls Just Wanna Have Fun’ de Cyndi Lauper del principio, y sobre todo con qué facilidad puede cantarse por encima parte del famoso “I don’t care” de Icona Pop (‘I Love It’, junto a Charli XCX). La progresión de la canción recuerda a Weezer, como indicaba en nuestros comentarios el usuario “Soplagaitas” (el principio también es un poquito Triángulo de Amor Bizarro, hay que decir), y los coros “oooh oooh” son muy Dandy Warhols.

La letra es su típico toma y daca parejil (“No puedes cambiarme, ¿verdad? / No tienes tanto que ofrecerme”), como siempre no exento de humor (“Soy tan dramático…”), porque como el propio Justin reconoció en una ocasión: “Sexo, amor y amor perdido. Hace un par de años fui consciente, y me generó inseguridad, del hecho de que todo sobre lo que canto es sexo y amor. Me he dado cuenta de que es todo lo que me importa y lo he asumido”. En algún momento pareció que The Vaccines iban a ser un poco más ambiciosos (pienso en ‘Melody Calling’), pero en cualquier caso otro hit para sumar a su repertorio: desde luego irse de un show suyo en un festival mientras suena esta sería de tontos.

Estos días se ha estrenado además su vídeo, rodado en Cerdeña, donde la banda, de forma inesperada, llamó la atención de la gente local: “Queríamos hacer algo inmediato y directo, que no fuera demasiado conceptual. Queríamos que el público se involucrara en el vídeo; que adivinaran y especularan. Me gusta imaginar que siguieron hablando de qué pasaba en el vídeo tiempo después de que se acabara de rodar”.