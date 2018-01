Liam Gallagher, Travis Scott, Wolf Alice y tune-Yards, entre los confirmados del FIB

El FIB al fin da más pistas sobre su cartel de 2018, que hasta ahora solamente incluía a los cabezas The Killers. Otros dos cabezas de cartel serán Travis Scott y Liam Gallagher, este último presentando el exitoso ‘As You Were’, con el que ha superado muy fácilmente los logros comerciales de Beady Eye y con el que de hecho sigue en el puesto 17 de la lista de álbumes británica cuatro meses después de su edición.

Por su parte, Travis Scott será el principal reclamo de la noche del jueves. Travis Scott era platino en Estados Unidos en 2015 con la edición de ‘Rodeo’ y número 1 y también platino en este país con ‘Birds in the Trap Sing McKnight’ (2016). El primer disco es conocido por macrohits en las plataformas de streaming como ‘Antidote’, el segundo por ‘goosebumps’ o ‘pick up the phone’. También es conocido por un álbum colaborativo con Quavo (Migos) que incluso se ha colado en listas de streaming españolas. El artista, que ha colaborado con Rihanna, Drake, Kanye o Calvin Harris, presentará en realidad en el FIB su tercer álbum ‘Astroworld’, que se espera para algún momento de este año.

Otros confirmados son Wolf Alice, tune-Yards, Everything Everything, Two Door Cinema Club, Bastille, The Vaccines (que acaban de volver a conquistarnos con ‘I Can’t Quit’), Catfish and the Bottlemen, Shame (acabamos de reseñar ‘Songs of Praise‘), Nothing But Thieves, Melenas y Rusos Blancos.

Siguen a la venta de abonos de 4 días, con 8 de acampada gratuita, al precio de 125€ (más gastos de gestión) hasta el 4 de febrero. Desde el 5 de febrero su precio será 155€ en fiberfib.com y Ticketmaster.