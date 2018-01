Lily Allen recuerda las juergas de su época ‘Smile’ en el vídeo de ‘Trigger Bang’

¿Creías que ‘Trigger Bang’ de Lily Allen con el rapero Giggs sería un “buzz single” al uso después de su pobre desempeño en listas, donde apenas ha registrado entradas en la clasificación belga? En absoluto, ya que es el primer avance oficial de su nuevo disco, que The Line of Best Fit informa se titularía finalmente ‘No Shame’, no ‘The 4th Wall’, y saldría “a principios de verano”.

Allen estrena ahora el videoclip de ‘Trigger Bang’, que como la letra de la canción, hace una mirada al pasado para recordar a aquella Lily Allen juerguista que aparecía bebida en comparecencias con Elton John, o se pasaba de la raya con otras cosas. En el vídeo vemos a una doble de Allen en el vídeo de ‘Smile’, pero también a la Allen real toqueteándose la cara en el espejo, en lo que parece una referencia al vídeo de ’22’.

Además de ‘Trigger Bang’, este año hemos escuchado a Lily Allen en los ritmos dancehall de ‘Heaven’s Gate’, el nuevo single del cantante nigeriano Burna Boy. La cantante anunciaba recientemente que prepara su autobiografía, en la que hablará en parte sobre la adicción al alcohol y a las drogas que padeció durante su etapa rebelde, evocada en este nuevo vídeo.