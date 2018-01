Lorde es defendida por Jack Antonoff ante un fan pro-Israel en un concierto

Anoche tuvo lugar en Nueva York un nuevo concierto de Ally Coalition Talent Show, que organiza Jack Antonoff de Bleachers y busca recaudar dinero para personas LGBTQ sin hogar. El músico y co-productor del año no actuó solo y se acompañó de Lorde, cuyo ‘Melodrama‘ ha co-producido. Ambos son grandes amigos.

Durante el evento, Lorde y Antonoff realizaron versiones de Carly Rae Jepsen (‘Run Away with Me’), Roy Orbison (‘You Got It’) y Cranberries (‘Dreams’). Pero también se hubieron de enfrentar a un fan aguafiestas que, gritando desde el público, decidió plantear el tema de Israel ante Lorde sin venir a cuento, en un concierto solidario. Cabe recordar que Lorde canceló un concierto en Tel Aviv recientemente, tras informarse sobre el boicot al país que mantienen artistas como Roger Waters o Brian Eno.

El enfrentamiento sucedió así: Lorde comunicó a sus fans lo “agradables” que eran, y el fan replicó a la cantante que sus fans israelís también son “agradables”. Lorde, algo aturdida, contestó “ya lo sé”, tras lo cual Antonoff, cabreado, se puso de pie y la defendió, expresando: “a la mierda esta negatividad, estamos aquí recaudando un buen montón de pasta. ¿Sabes dónde hay gente agradable? Aquí. En este puto sitio. Más le vale a ese cabrón donar un par de 10.000 dólares más para esta mierda”.

Lorde estava fazendo um de seus habituais discursos, quando algum ser inconveniente questionou sobre o show em Israel. Nessa hora Jack nos mata de tanta fora ao defender a amiga. Quero guardar num potinho pic.twitter.com/ZGNQqTf2nE — Lorde Brazil (@aLordestruidora) January 25, 2018

Another brilliant cover from @jackantonoff and @lorde. This time it's Roy Orbison's "You Got It." These two are amazing ❤️ #TACTalent pic.twitter.com/0nne10bg5L — iHeartRadio (@iHeartRadio) January 25, 2018