Lorde cancela su concierto en Israel, la ministra de cultura le pide que rectifique

Lorde anunció recientemente un concierto en Tel Aviv de cara al próximo mes de junio. Sin embargo, ha decidido cancelarlo unos días después de haberse conocido esta fecha. Un artículo en su Nueva Zelanda natal la invitaba a “unirse al boicot artístico de Israel”, encabezado por gente como Rogere Waters y Brian Eno, y rechazado por gente como Nick Cave y Radiohead.

Lorde ha decidido dar un paso atrás, comunicando, según una periodista israelí, lo siguiente: “Sobre el concierto de Israel, he recibido un sinfín de mensajes y cartas con opiniones de muchísima gente, y creo que la decisión correcta en este caso es cancelar el concierto. Me enorgullece ser una joven ciudadana informada y he estado leyendo un montón de opiniones antes de decidir actuar en Tel Aviv, pero no estoy orgullosa de admitir que no tomé la decisión correcta esta vez. Tel Aviv, es un sueño para mí visitar esta bonita ciudad que ha sido parte del mundo durante tantísimos años, y lamento cancelar mi compromiso de tocar para vosotros. Espero que algún día todos podamos bailar”.

Por su parte, la ministra de cultura israelí Miri Regev ha instado a Lorde a reconsiderar su decisión: “Lorde, espero que seas una “heroína pura” como dices en el título de tu primer álbum. Una heroína pura de la cultura, ajena a cualquier consideración de política exterior, sobre todo si son tan delirantes”.

Lorde continuará durante 2018 presentando las canciones de ‘Melodrama’, para nuestra redacción el mejor disco de 2017. En marzo y abril estará en Norteamérica y ya tiene alguna fecha anunciada en Reino Unido y Rusia a finales de mayo.