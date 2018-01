La semana de los “covers”: Beck versiona a la Velvet, Deerhoof a Madonna, ANOHNI a Cranberries, Rostam a Nick Drake…

Esta semana, por una razón u otra los artistas se han hartado a versionar a otros artistas. Algunas son versiones sorprendentes, y es que vale la pena escuchar ‘Live to Tell’ de Madonna en clave Deerhoof solo por la gracia (ojo, la versión mola), y otras muy curiosas, como lo que ha hecho Beck con un clásico de The Velvet Underground.

Deerhoof versionaron ‘Live to Tell’ de Madonna para una “mixtape” incluida en la edición limitada de su disco ‘The Magic’. Ahora, todos podemos escuchar el baladón gracias a que aparece en ‘Post​-​Trash: Volume Three’, un recopilatorio que busca recaudar dinero para ayudar a las víctimas del huracán en Puerto Rico.

Post-Trash: Volume Three by Deerhoof

ANOHNI ha querido recordar a Dolores O’Riordan, tristemente fallecida la semana pasada, grabándose interpretando una porción de ‘No Need to Argue’. También Lorde ha versionado un clásico de Cranberries esta semana en Nueva York junto a Jack Antonoff, en su caso ‘Dreams’.

#noneedtoargueanymore #doloresoriordan #thecranberries Una publicación compartida de ANOHNI (@anohni) el Ene 22, 2018 at 2:46 PST

Rostam Batmanglij, conocido por su trabajo con Vampire Weekend y también por su debut como solista ‘Half Light’, ha visitado las oficinas de Spotify en Nueva York para realizar una bonita versión de ‘Pink Moon’, el clásico de Nick Drake. Antes de Año Nuevo, le escuchábamos versionando ‘Fairytale in New York’ de The Pogues.

Kevin Morby y Waxahatchee han recordado a Jason Molina (Songs: Ohia) jntos, también con un propósito solidario. Sus versiones de ‘Farewell Transmission’ y ‘The Dark Don’t Hide It’ buscan recaudar fondos para MusiCares, una organización que busca ayudar a músicos necesitados de apoyo médico y económico, como al mismo Molina, al que ayudaron en varias ocasiones.

También para Spotify, aunque en este caso desde un estudio de grabación y para la serie Music Happens, Beck ofrece una interpretación de ‘I’m Waiting for the Man’ de The Velvet Underground muchísimo más limpia y pop que la original, en el estilo de su último disco.

Amanda Palmer ha versionado a The Mountain Goats para un podcast sobre The Mountain Goats en el que básicamente se emiten versiones de sus canciones por parte de otros artistas. Palmer se ha apropiado de la gran ‘The Mess Inside’, dotándola de una nueva elegancia gracias a su voz.

Varios años después de que Norah Jones y Billie Joe Armostrong recordaran juntos a los Everly Brothers en su disco ‘Foreverly‘, ahora es Angel Olsen quien en su paso por The Strombo Show ha recordado a los hermanos de Iowa, marcándose una versión de ‘Since You Broke My Heart’.