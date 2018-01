Las canciones más populares de 2017 en España

Ventas y streaming aparecen por suerte unificadas en la tabla de Promusicae a diferencia de lo que pasa con la lista de discos más vendidos o escuchados o populares del año, y así no es un infierno comparar ambas listas. No tiene vuelta: la canción más exitosa del año en España ha sido ‘Despacito’ con lo que equivale a más de 500.000 unidades. Ed Sheeran queda en el puesto 2 con ‘Shape of You’ y lo equivalente a 349.000. Además, Sheeran sitúa también en lista de 2017 ‘Castle on the Hill’ (top 54), ‘Perfect’ (top 56) y ‘Galway Girl’ (top 93), es decir, todos los singles de “Divide”.

Mientras Maluma ha logrado colocar en el top 4 anual justo ‘Felices los 4’, Shakira con Maluma se han quedado a las puertas del top 10 -en el top 11- con su hit de hace dos temporadas ‘Chantaje’. No obstante, la colombiana aparece en el número 14 con ‘Me enamoré’, en el número 40 con ‘La bicicleta’ (2016), en el 45 con ‘Perro fiel’ y en el 50 con ‘Déja vu’. Y eso que no es la artista con más canciones en el top 100: Ozuna y J Balvin han situado 8 cada uno.

En medio de hits de reggaetón y urban como ‘Mayores’ (top 15 anual) o ‘Mala mujer’ (top 20 anual), ¿ha habido lugar para hits anglosajones en el top 40? Algo pero poco: ‘Rockabye’ de Clean Bandit es top 24 (también top 63 con ‘Symphony); ‘Swalla’ de Jason Derulo con Nicki, top 29; ‘It Ain’t Me’ de Kygo con Selena, top 31; Chainsmokers con Coldplay, top 32; y Charlie Puth con ‘Attention’, top 38.

Ya en la segunda mitad del top 100 encontramos a Dua Lipa con ’New Rules’ (top 59), Camila Cabello con ‘Havana’ (top 65), The Weeknd con ‘I Feel It Coming’ (top 72), Katy Perry con ‘Chained to the Rhythm’ (top 80) o Miley Cyrus con ‘Malibu’ (top 87). Entre las ausencias, Lorde y alguno de los singles de Taylor Swift de ‘Reputation’: su dúo con Zayn sí ha llegado al top 51 anual, pero no ‘Look What You Made Me Do’ ni mucho menos ‘Ready for It?’.

1.-Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

2.-Ed Sheeran / Shape of You

3.-Danny Ocean / Me rehúso

4.-Maluma / Felices los 4

5.-Enrique Iglesias, Descemer Bueno, Zion… / Súbeme la radio

6.-Nicky Jam / El amante

7.-Cnco / Reggaetón lento

8.-Nacho / Báilame

9.-J Balvin, Willy William / Mi gente

10.-Wisin, Ozuna / Escápate conmigo