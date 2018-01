Vetusta Morla y Los Planetas, entre los 40 discos más vendidos en España en 2017

Esta semana Promusicae ha publicado las listas con los discos más vendidos y los más escuchados de todo el año en España, liderada por supuesto y como era de esperar por Pablo Alborán con ‘Prometo’, que ha despachado 100.000 unidades a pesar de haber estado a la venta solo durante 6 semanas. En el puesto 2 está Joaquín Sabina con ‘Lo niego todo’ y en el top 3 El Barrio con ‘Las costuras del alma’. Tan solo con tres semanas a la venta Alejandro Sanz sitúa en el puesto 4 ‘+ es + El concierto’ y tan solo con dos semanas a la venta Pablo López ‘Camino, fuego y libertad’ en el número 13 del cómputo anual.

¿Quién ha sido la estrella internacional? Lo habéis adivinado: Ed Sheeran, que tiene el 7º disco más vendido de todo el año en España con “Divide”. Menos esperado por aquel que no recuerde que se siguen vendiendo un montón de bandas sonoras es el top 9 anual conseguido por la banda sonora de ‘La La Land’, una de las mejores películas de 2017. Curiosamente, ambos son los discos más escuchados en la plataformas de streaming, pues “Divide” es el top 1 en “streaming albumes 2017” y ‘La La Land’ el top 2. Ni remotamente Pablo Alborán ha logrado reunir tantos streamings en 6 semanas, seguramente por una cuestión de tiempo, y ha tenido que conformarse en ese sentido con el top 21.

Volviendo a ventas, si nos ceñimos al indiemainstream, Vetusta Morla han llegado al top 12 anual en tan solo 7 semanas con ‘Mismo sitio, distinto lugar’. Bunbury, hace tiempo abandonado por las radios, es número 16 con ‘Expectativas’, y Los Planetas dan la campanada al aparecer por primera vez en su carrera en el top anual ventas, gracias a la buena aceptación de ‘Zona temporalmente autónoma’, en el top 36 (y ojo porque también están en el top de streaming). Lori Meyers llegan hasta el 47 con ‘En la espiral’, Love of Lesbian hasta el 66 con su disco del año pasado, y Rosalía es número 92 con ‘Los Ángeles’. Sílvia Pérez Cruz se cuela por los pelos con ‘Vestida de nit’ (top 99).

En el plano internacional, destaca la buenísima posición de U2 con ‘Songs of Experience’, número 22 anual en tan solo cuatro semanas; la resistencia de Bruno Mars en el 24 con un disco de 2016; o la también buena posición de Depeche Mode con ‘Spirit’ (número 30 anual). The xx aparecen en el puesto 85 con ‘I See You’, un puesto por debajo de su compañera de sello Adele, aún con ’25’. Como curiosidad, la 20ª edición de ‘Omega’ está en el puesto 76.

Las divas del pop internacional aparecen fuera del top 40, lideradas por Taylor Swift con ‘Reputation’ (top 43). Aparecen Lady Gaga con ‘Joanne’ (top 79 pese a haberse editado en 2016) y Lana del Rey con ‘Lust for Life’ (top 90), pero la noticia es que ni Lorde ni Katy Perry aparecen en todo el top 100 de discos más vendidos.

Y en streaming…

Eso sí, sí lo hacen en la lista de “streaming albumes”, los discos más escuchados del año: ‘Melodrama’ es el 53º disco más oído del año en España, ‘Witness’ de Katy, el 67º, si bien ambos se ven superados por ’So Good’ de Zara Larsson (top 49), y más o menos empatan con Dua Lipa (top 58).

En general, grandes diferencias en cuanto a streaming como hemos visto: en general muchos más artistas extranjeros y más urban. Por ejemplo, Ozuna es número 8 con ‘Odisea’, Drake es número 17 anual con ‘More Life’ y Kendrick Lamar número 36 con ‘DAMN.’. Sí, en España.

No podemos dejar de destacar las excelentes posiciones en streaming de dos discos de Taburete: ‘Dr Charas‘ es top 6 anual, y ‘Tres tequilas’ número 15 anual. A años luz encontramos aquí a Los Planetas (top 52), Sidonie con su disco de 2016 (top 61), The xx (top 73), Lori Meyers (top 86) o Miss Caffeina con su disco de 2016 (top 90). Rosalía no aparece en la tabla de streaming.

La música urbana patria ocupa su lugar y C. Tangana es top 38 anual de lo más escuchado con ‘Ídolo’ y en tan solo 12 semanas, mientras Rels B es top 71 con ‘Boys Don’t Cry’.