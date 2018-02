Tove Styrke anuncia su disco y estrena nueva golosina pop, ‘Changed My Mind’

La sueca Tove Styrke es artífice de al menos dos de las canciones pop más frescas del año pasado, ‘Say My Name’ (la 23ª mejor canción de 2017 para JENESAISPOP) y ‘Mistakes’, además de un interesante segundo disco titulado ‘Kiddo’ que dejó pepinazos como ‘Ego’, ‘Number One’ o ‘Borderline’, en la línea (quizá demasiado) de Robyn o Santigold.

Parece que el sonido de Styrke se encuentra en el de sus recientes singles, que combinan producciones minimalistas y marcadamente sintéticas, plásticas incluso, con melodías y ritmos grandes e interpretaciones despreocupadas pero expresivas por parte de la sueca. A estos dos temas suma la cantante un tercero este viernes de similar sonido, ‘Changed My Mind’, una nueva golosina pop que se sirve esta vez de un ritmo ligeramente caribeño para contarnos la historia de una atracción fatal contra la que Styrke no puede luchar… a pesar de ser consciente de su peligro.

‘Changed My Mind’ es el tercer single de ‘Sway’, el próximo disco de Styrke, que se acaba de anunciar y sale el 4 de mayo. Sobre él, la cantante explica que componerlo ha sido “el viaje más divertido pero también terrorífico en plan “te levantas y te preguntas por qué estás haciendo esto”, y también ha sido increíblemente interesante y estoy muy orgullosa de cómo ha quedado”.

It's out! "Changed My Mind" is available on all the places 🎲 https://t.co/lcTO64il9A + My upcoming album "Sway" will be released on May 4th! pic.twitter.com/OKkCeNBeKO

