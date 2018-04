Arcade Fire hacen un pequeño mash-up de ‘Everything Now’ y ‘Linger’ de Cranberries

Arcade Fire continúan con la gira de presentación mundial de ‘Everything Now‘, que pasará el 21 de este mes por el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 24 de abril por el WiZink Center de Madrid. En ambos casos aún quedan entradas a la venta en Ticketmaster, aunque no de pista.

El grupo ha estado este fin de semana en Dublín, y a su paso por Irlanda han querido rendir homenaje a una de las personalidades desaparecidas este año de este país, Dolores O’Riordan, que fallecía el pasado mes de enero a los 46 años por causas no reveladas. Los resultados de su autopsia estaban previstos para principios de este mes, pero se han retrasado y lo único que se ha hecho público es su último mensaje de voz, dejado horas antes de morir, en el buzón de voz de un responsable de su sello.

Arcade Fire han entonado unas frases de ‘Linger’, uno de los grandes hits de Cranberries, integrándolas con ‘Everything Now’. La idea ha sido sustituir las cuerdas del éxito ajeno por el tarareo del propio, haciendo que ambas canciones converjan inesperadamente.

Curiosamente, Dolores O’Riordan estuvo 20 años casada con un canadiense, su mánager Don Burton, fijando su residencia en este país, en concreto en Toronto (Arcade Fire son de Montreal).