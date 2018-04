‘Usted’ de Juan Magán y Mala Rodríguez funcionará muy bien cubata en mano… ¿pero y sin cubata?

La redacción evalúa el reciente (y sorprendente) nuevo single de Juan Magán featuring de Mala Rodríguez.

“Lo malo de ‘Usted’ no es lo comercial que es: ser comercial en la carrera de dos artistas cuyo objetivo último no es salir en The Wire no es ni bueno ni malo. Lo malo es lo antiquísima que resulta: salvo por un “arreglo” vocal -nótense las comillas, por favor- parece una canción coetánea de ‘Dime’ de Beth más que un tema de nuestros tiempos. Es decir, en lugar de actualizarse una buena idea de hace una década a las sonoridades de hoy, se ha dejado tal cual por razones que se escapan totalmente a mi entendimiento. Y lo peor es el vacío discográfico de Mala Rodríguez. ¿Cinco años después de ‘Bruja’ esto es todo lo que tiene que decirnos? Después de ‘Cómix’ con El Guincho, después de ‘Mátale’ con Steve Lean y Kaydy Cain, después de trabajar con Ibeyi, ¿qué sentido tiene esto? ¿Tan mal anda la cosa? La lista de lo más oído de Mala Rodríguez debería estar llena de singles nuevos y colaboraciones interesantes… y lo que nos encontramos es esto”. Sebas E. Alonso.

“Desde que se anunció, estaba claro que esta colaboración no iba a dejar indiferente. Dejando a un lado los “La Mala se ha vendido”, “traidora” y comentarios similares que se han oído estos días, lo que está claro es que el dúo entre Mala y Juan Magán ha sido un poco shock. Personalmente, no veo que tenga que ser una mala idea per se -hay mil canciones por el estilo con feat de un rapero-, pero esperaba un tema más interesante, especialmente en cuanto a la letra (aunque sí vemos a la jerezana en eso de “me comes con los ojos y yo / me lo como con los deos”, y funcionan como ganchos los “no ni ná”). Habrá que estar atentos a próximos feats de Mala en este estilo, para ver si el resultado es mejor. En cualquier caso, cubata en mano en una terraza, ‘Usted’ funcionará muy bien… y seguro que se agradece oír la voz de La Mala entre los ochocientos cantantes masculinos que pinchen esa noche”. Pablo N. Tocino.

“Estamos de acuerdo en que, a priori, esta sorprendente colaboración da un poco de pereza, e incluso que el recelo está justificado en algunos aspectos de producción: más que los coros majorlazerescos, lo que más rabia da es esa guitarrita española por aquí y por allá, que qué coño pinta, digo yo. Pero, más allá, ¿quién no había imaginado e incluso soñado que Mala Rodríguez algún día se animaría a hacer pop abiertamente? Y, una vez escuchado, esos sueños se tornan húmedos. Personalmente, necesito como el agua una versión que prescinda de la voz de Magán –tan sin más como siempre– y sume un par de versos suyos, que no tengo bastante con esos noninás y ese discurso de mujer liberada sexualmente. Mala Rodríguez se merece su ‘Lo malo’ que le llene los bolsillos a espuertas: Alizzz, El Guincho… tengo una misión para vosotros. Mientras, no me quedará otra que conformarme con este disfrutoncete ‘Usted'”. Raúl Guillén.