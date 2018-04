Florence + the Machine estrena ‘A Sky Full of Song’ con un elegante vídeo en blanco y negro

Florence + the Machine ha estrenado ‘A Sky Full of Song’, la canción que se sabía iba a lanzar de manera especial para el Record Store Day, el 21 de abril, pero que se rumorea -sobre todo en foros- pudiera ser el sencillo principal de un nuevo disco titulado ‘High as Hope’ que saldría a finales de junio.

‘A Sky Full of Song’ es una balada sencilla, en la que destaca lo que parece un prominente contrabajo y en general unos sutiles arreglos de cuerda, y sobre todo una tranquilidad que no es tan habitual en los singles de Florence + the Machine. Sin nada que ver con ‘Dog Days Are Over’, ‘Shake it Out’ o ‘What Kind of Man’, ‘A Sky Full of Song’ emociona desde la contención absoluta, añadiendo coros “shoop shoop” finales y enganchando con las escuchas con una preciosa melodía que parece un “grower” en toda regla. Florence ha compuesto el tema junto a su habitual Emile Haynie y el pianista Thomas Bartlett (Doveman).

El nuevo single de Florence presenta con un elegante videoclip en blanco y negro dirigido por A.G. Rojas, director de Los Ángeles nacido en Barcelona que ha trabajado con Leonard Cohen (‘Days of Kindness’), Spiritualized (‘Hey Jane’) o Kamasi Washington (‘Harmony of Difference’). El símbolo de la flor parece importante en este vídeo en el que vemos a Florence cantando acostada en el suelo o frente a un jarrón, muy natural.