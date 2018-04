Charles Goose, nº1 en virales globales con su nuevo single con sample genial de “Yodeling Kid”

Podría haberlo hecho cualquier persona, pero Charles Goose lo ha hecho primero. El rapero de Los Ángeles se ha dado cuenta del tirón de “Yodeling Kid” y ha compuesto una canción basada en la interpretación del clásico de Hank Williams que el niño de 11 años de Illinois realizaba hace unas semanas en un Walmart local, dando lugar a uno de los memes más mediáticos de 2018.

‘Yodeling Walmart Kid’ -Goose no se ha comido el coco con el título de la canción- utiliza la melodía del “niño del canto tirolés”, extraída directamente de internet, para contarnos una letra típica de motivación personal: “vivo cada día como si fuera el último”. Aunque lo más sorprendente de todo es el gancho irrefutable que aporta el melódico “yodeling” de Ramsey al oscuro beat de Goose, casi que ya imaginamos este tema haciendo un debut estelar en Billboard la próxima semana.

El tema se viraliza a tiempo que Ramsey ha actuado en Coachella, motivado por el éxito de su actuación. Como veis, su aparición este fin de semana en el festival californiano ha sido concurridísima. Además, el chaval ha conocido a Justin Bieber, que ha conversado con él un rato durante el festival, con la fortuna que el momento ha quedado registrado en vídeo.

Justin Bieber and Yodeling Kid Mason Ramsey interacting at #Coachella . pic.twitter.com/Ngoriba112

THE YODELING KID IS ACTUALLY PLAYING COACHELLA SADJHAIWUEAIUWEA I THOUGHT THAT WAS A JOKE pic.twitter.com/WCsOijsGcj

— 💪🏽 EBOLABH 💪🏽 (@Neil2Real) April 13, 2018