No te pierdas: Snow Patrol evocan a un Mayor Tom asfixiado por la “vida en la Tierra”

Los británicos Snow Patrol están a punto de publicar su primer álbum de estudio en más de 7 años. ‘Wildness’ marca el regreso del grupo comandado por Gary Lightbody tras ‘Fallen Empires’, álbum que publicaron en 2009 y que marcaba una apertura a texturas electrónicas y casi bailables (el single ‘Called Out In The Dark’ era el mayor ejemplo), distante del indie-emo-rock de su etapa de mayor gloria, la del hit ‘Chasing Cars’ (de su disco de 2006 ‘Eyes Open’).

No se puede decir que este ‘Wildness’, que ve la luz el próximo 25 de mayo, esté a un lado u otro. Al menos si nos atenemos a ‘Don’t Give In’, un medio tiempo de pátina electro-acústica bastante resultón, aunque alejado de todo tipo de tendencia musical actual. Y, estrenado días atrás, su nuevo avance ‘Life On Earth’ tampoco nos saca de dudas sobre su próxima dirección… pero eso queda al margen porque, sencillamente, es una buena canción. Un tema de engañosa intro acústica, que conduce a un sonido más expansivo y rockero, con cierta reminiscencia de The Verve, pero también de The Beatles (en los arreglos de cuerdas y vientos) y cuyo vídeo revela el trasfondo lírico de este nuevo álbum, un disco que expone una crisis personal (y creativa: en 2012 desecharon un disco completo) de Lightbody, momentos de “infelicidad, sentirse fuera de lugar y miedo”, cuyo detonante fue la demencia que padece su padre.

Un duro momento anímico que despierta preguntas y dudas ante la existencia humana. Por eso, quizá, el vídeo de la canción sitúa a Lightbody en una estación espacial, observando la crudeza de lo que se apaga y se enciende en esa “vida en la Tierra”. Una suerte de Mayor Tom en una “odisea espacial” conectada emocionalmente con nuestro planeta y lo que allí acontece, por más que él busque aislarse. Una gran combinación de música e imágenes que invita a aguardar por este ‘Wildness’ con atención. Un disco que, además, presentarán en Mad Cool 2018.

Tracklist de ‘Wildness’:

01 Life On Earth

02 Don’t Give In

03 Heal Me

04 Empress

05 A Dark Switch

06 What If This Is All The Love You Ever Get?

07 A Youth Written In Fire

08 Soon

09 Wild Horses

10 Life And Death