Lykke Li anuncia disco y sorprende con la línea hip-hop de ‘hard rain’ y ‘deep end’

Lykke Li había avanzado nuevo material hace pocos días, bajo el título ‘so sad so sexy’, y hoy por fin sabemos que ese será, efectivamente, el título del nuevo disco de la cantante sueca, que llega el 8 de junio. El álbum se compondrá de 10 temas, dos de los cuales ya pueden escucharse y es posible que sorprendan enormemente a sus fans.

¿Recordáis aquel remix de ‘No Rest for the Wicked’ con A$AP Rocky? ‘hard rain’ y ‘deep end’ no contienen featurings, pero sí presentan una línea marcadamente hip-hop en sus ritmos, además de voces manipuladas de varias maneras, una de ellas, claramente con ese aparato de moda llamado “Prismizer” tan empleado por Chance the Rapper o Frank Ocean. Ojo a los productores: Rostam está detrás de ‘hard rain’ y tras ‘deep end’ se encuentra, entre otros, T-Minus, que ha trabajado con Nicki Minaj, Drake o Tinashe.

Sin embargo, los auto-coros tipo mantra de ‘hard rain’ y los pianos y melodías de ‘deep end’ aseguran que estamos ante dos canciones dramáticas -al menos en estilo- y de una belleza singular solo propia de la autora de ‘I Never Learn‘.

‘so sad so sexy’:

01 hard rain

02 deep end

03 two nights (feat. Amine)

04 last piece

05 jaguars in the air

06 sexy money feelings die

07 so sad so sexy

08 better alone

09 bad woman

10 utopia