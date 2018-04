Kanye West anuncia que sacará 2 álbumes nuevos en junio

Se rumoreaba que Kanye West tendría pronto disco nuevo en el mercado… et voilà. El artista, que últimamente había sido noticia más bien por haber anunciado un libro de fotografía con ínfulas filosóficas, ha acudido a Twitter para anunciar que en junio sacará dos discos.

El primero de ellos saldrá el 1 de junio y contendrá tan solo 7 canciones, representando el álbum con menos pistas de su discografía, si bien no necesariamente el más corto. Por si te sabe a poco, el 8 de junio llegará un álbum colaborativo junto a Kid Cudi bajo el nombre de Kids See Ghost (es el nombre del dúo, no del disco). Kid Cudi y Kanye West han colaborado antes en multitud de ocasiones como podéis oír más abajo, si bien han tenido sus beefs a través de internet. No hay palabra alguna sobre si estos nuevos álbumes saldrán en edición física a diferencia del último, pero es llamativo que se anuncien con tanta antelación.

Estos serán los primeros discos de Kanye desde ‘The Life of Pablo‘, un álbum que llegaba en 2016, y cuya gira de presentación hubo de ser cancelada debido a los problemas mentales del artista. Pese a la ausencia de singles en las listas de éxitos y su arranque titubeante en muchos territorios, el álbum terminó siendo un gran éxito de largo recorrido en los países anglosajones y de hecho a día de hoy continúa en el Billboard 200, exactamente en el puesto 131.