‘No Tears Left to Cry’ no es exactamente la nueva balada de Ariana Grande

Ariana Grande ha estrenado, después de varias semanas de rumores, que incluso apuntaban a un dúo con Dua Lipa, su nuevo single. La canción ‘No Tears Left to Cry’ no ha resultado finalmente una balada como parecían dejar entrever los teasers. Al menos no exactamente: por el principio y por la melodía vocal principal sí podría serlo, pero el ritmo que entra enseguida se sitúa más bien en el medio tiempo, llaman la atención sus teclados funky y los acelerados fraseos de Grande incitan igualmente a la remezcla para la pista de baile. El tema es una co-producción de Max Martin junto a Ilya Salmanzadeh. Ariana es co-autora de la composición.

Al mismo tiempo que se ha subido el tema a las plataformas de streaming, se ha compartido un vídeo de Dave Meyers que también vemos en parte, como las imágenes promocionales del single, “al revés”. Desde techos y paredes, desde azoteas y cornisas en medio de una gran ciudad, Ariana Grande lucha contra la ley de la gravedad, antes de un final ambiguo en el que la cantante se quita la máscara.

Este es el primer lanzamiento de Ariana Grande después de que una veintena de sus fans fallecieran en un atentado terrorista al término del concierto de su última gira en Manchester. El tema no es la balada que muchos esperaban relacionada con estos hechos, pero sí habla sobre pasar página cuando no te “quedan lágrimas que llorar” y sobre no concentrarse “en todo este odio”. Este fin de semana publicaremos nuestro veredicto, con opiniones a favor y en contra de la canción.