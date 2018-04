Dorian creen que estamos “cerca del final” del “mundo neoliberal” en la arriesgada ‘Justicia universal’

Dorian publicaban recientemente un libro en el que comentaban las letras de algunas de sus canciones más populares o significativas. El punto más interesante que se abordaba era cómo ‘El futuro no es de nadie’, editado en 2006, recogía ya el ambiente de la crisis económica que explotaría a nivel mundial dos años después. Foto promocional: Sergi Margalef.

El grupo nunca ha abandonado su vena combativa, y para muestra el nuevo single que estrenan hoy, ‘Justicia universal’, como adelanto de su nuevo disco, que se edita el próximo 25 de mayo llamándose igual que esta canción y que también incluirá ‘Hasta que caiga el sol’ y ‘Noches blancas’. Abiertamente, “la incapacidad de la clase política para solucionar problemas como la corrupción y el cambio climático” está entre los temas de este nuevo corte, que presenta novedades sonoras, aun siendo muy Aviador Dro.

En él, Marc se entrega al “spoken word” cuasi rapeado, reclamando “un mundo con justicia universal” porque no hay “nada que esperar de un mundo neoliberal”. Apela seguramente a banqueros y políticos en “sobran argumentos para condenaros juntos” y de hecho, hay varias referencias a los males del capitalismo comenzando por “firma con el banco tu futuro decadente” y terminando con “las putas navidades”. El gancho principal del tema es: “estamos cerca del final, esto es la última señal”.

¿Su parte más desconcertante? Quizá esta: “tengo grabaciones que podrían arruinarte / como me cabrees voy a poder humillarte / no me importa nada si te hundes o te salvas / porque esto se acaba, vamos a tomar las armas”.

Con motivo del Record Store Day que se celebra este fin de semana, ‘Justicia universal’ también va a ser editada en un single de vinilo de 7”, cuya cara B la ocupará ‘Armas para volar’, que permanecía inédita en formato físico. El pack se completa con un par de postales, una de ellas firmada por el grupo, que llevan impresas las letras de las canciones en el reverso.