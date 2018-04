Habrá disco de material inédito de Prince en otoño; su familia denuncia al hospital que le trató una semana antes de morir

El asesor y mánager Troy Carter, enormemente vinculado a la industria musical (es jefe de Atom Factory), ha confirmado a Variety que está trabajando con la familia de Prince para elaborar un nuevo disco de material inédito del cantante que saldrá a la venta en otoño. El disco se compondrá de temas pertenecientes a una “época concreta” -no será un recopilatorio- y Carter ha dicho que será especial para sus fans, aunque se desconoce si la versión original de ‘Nothing Compares 2 U’ recién estrenada formará parte de él. Como es sabido, se prepara además una biografía de Prince para Navidad y además su familia ha abierto dos interesantes páginas webs para sus fans, una dedicada a su discografía (con vídeos, fotos e información de todo tipo) y Princ2Me, en la que los fans de Prince pueden relatar sus experiencias con el músico.

En otras noticias relacionadas con Prince, la familia del cantante ha demandado al hospital de Illinois que lo trató por sobredosis una semana antes de su muerte, cuando perdió la conciencia durante un vuelo. Según la familia de Prince, el hospital no diagnosticó la sobredosis del cantante de manera correcta ni la trató apropiadamente, y cree que de haber descubierto, en su momento, la verdadera causa de la sobredosis, su muerte podría haberse evitado. La familia cree que el hospital fue negligente con Prince y que por tanto propició su muerte, y además defiende que el de Prince no es un caso aislado en Estados Unidos. La familia ha dicho en un comunicado: “lo que le pasó a Prince le está pasando a muchas familias en Estados Unidos. La familia desea a través de esta investigación arrojar luz en esta epidemia y en mejorar la lucha para salvar vidas. Si la muerte de Prince puede salvar vidas, entonces todo no se ha perdido”.