Alborotador Gomasio entrevistan a Puzzles y Dragones y viceversa: “El arte sin la imagen o el prestigio es muy mal negocio”

Parece increíble que Alborotador Gomasio y Puzzles y Dragones no hayan compartido escenario nunca, teniendo en cuenta que algunos de sus miembros habían coincidido en varias bandas anteriores, algunas de ellas remontándose a casi la adolescencia. También, ambos han formado parte del colectivo Aplasta tus gafas de pasta (Sello CD-R, fanzine, blog y programa de radio). Pero es que incluso actualmente, Miguel López Breñas es bajista de Alborotador Gomasio a la par que guitarrista de Puzzles y Dragones y Alberto Robla (baterista de Alborotador Gomasio) ha grabado las sesiones de batería de ‘Vuelven Puzzles y Dragones‘, el último disco de estos. Por no hablar de la evidente sintonía estilística y gusto por lo melódico de los dos grupos.

Sin embargo, el cartel que este sábado, 23 de junio, reúne el minifestival ¡Aló Pop! en la sala Moby Dick de Madrid es, extrañamente, inédito: allí actuarán ambos grupos, junto con Caliente Caliente, el interesantísimo trío en el que ahora milita Raúl Querido y que acaba de estrenar el estupendo single ‘Mindfulness‘. Por eso, nos ha parecido una gran idea que estos grupos –con Marco y Dani como respectivos portavoces– establezcan una especie de entrevista-debate entre ellos, cuestionando la situación del pop independiente en la actualidad, con especial énfasis en la escena madrileña que tan bien conocen, pero también de países sudamericanos

Marco (Alborotador Gomasio): “Buenas tardes, Dani. Este 23 de Junio será la primera vez que Alborotador Gomasio y Puzzles y Dragones compartan escenario. Es algo que me hace especial ilusión, siendo tú la persona junto a la que empecé a hacer música en nuestro primer grupo, El Diablo Adolescente”.

Dani (Puzzles y Dragones): “A nosotros también nos emociona mucho que la continua colaboración entre nuestros grupos, y también todo lo que rodea al entorno Aplasta tus gafas de pasta, se materialice por fin este sábado en Moby Dick”.

M (AG): “Empiezo planteándote algunas reflexiones acerca de la música pop y la tradición popular. Son cuestiones sobre las que ya debatíamos juntos en Aplasta tus Gafas de Pasta. En primer lugar, tengo dudas de si, a día de hoy, existe un pop realmente independiente que proponga una forma de organización alternativa a la del mainstream. ¿Piensas que el pop comercial y el pop independiente se han convertido en productos que cada vez se diferencian menos?”

D (PyD): “Yo nunca he visto el pop como un producto, sino como arte. El arte tiene sus mercados y sus marchantes que hacen negocio con lo que rodea al arte, pero al final no se puede vender. Lo que se compra y se vende es el prestigio que da ese arte, o la imagen. Algunos artistas de alcance masivo, como Prince o George Michael, cometieron ese error: pensaban que la gente compraba sus canciones y decidieron hacer arte anónimo. Ambos se estrellaron. La razón es que, en el sistema actual, el arte sin la imagen o el prestigio es muy mal negocio.

Creo que la creatividad es parte de nuestra vida y el indie fomentaba que todo el mundo pudiese ser creativo y participar, o al menos esa era la idea, aunque al final se redujese a un sector juvenil, blanco y de clase media. El mercado ha encontrado la manera de monetizar el prestigio del indie y lo ha convertido en una marca. Sin embargo, la filosofía con la que empezó le cambió la vida a mucha gente y creo que

sigue ahí”.

M (AG): “En la línea de lo que comentas, sé que Puzzles y Dragones tenéis una vocación pop que va más allá de las limitaciones de lo que entendemos como música popular. En este sentido, ¿hasta qué punto consideras que el pop es toda la música que pasa a ser parte de la memoria colectiva del pueblo?”

D (PyD): “Bueno, yo lo concibo desde un punto de vista más artístico que social. He estado pensando mucho en esto y tengo una teoría: Para mí el pop es toda aquella música que busca la sencillez y la belleza. Sería, por así decirlo, lo opuesto al barroco y al feísmo. No tiene nada que ver con los estilos musicales, es destilar al máximo una idea y una emoción. Por eso, desde grupos punk como los Buzzcocks, grupos tecno como Kraftwerk, cantautores y hasta compositores clásicos como Schubert han sido a veces pop. El pop puede ser muy sofisticado, pero siempre debe dar la impresión de ser simple, bonito y es clave que se pueda tararear”.

M (AG): “Puzzles y Dragones tendéis a expresar y a hacer canciones cercanas a la nostalgia y a la tristeza. Sin embargo, hay otros grupos de pop que se inscriben en una tradición de lírica más cercana a la sátira. ¿Crees que son dos formas de escribir canciones condenadas a no entenderse?”

D (PyD): “Hacer una canción satírica te protege en cierta medida de la crítica, tanto si has escrito la canción, como si la defiendes. Si dices que te gusta mucho una canción de Dani Martín, te expones a ser considerado poco sofisticado o ridículo, cuando en realidad algunas de sus canciones son muy buenas. La ironía, como la picaresca, por parte de algunos sectores se confunde con ingenio o inteligencia… Pero, no me entiendas mal, me parece bien la ironía siempre que se use como herramienta para transmitir un mensaje, como hace Chenta de Putochinomaricón. Sin embargo, estoy en contra de la ironía como armadura contra la profundidad o la sensibilidad. Puzzles somos tristes más que trágicos, pero es que la tristeza es la alegría que ha quedado atrás. Negar esa tristeza sería negar todo ese amor que sentimos y esas personas que fuimos. Honrar esa alegría duele, pero creo que no es trágico”.

M (AG): “Pasando a hablar un poco de actualidad: después de años en los que prácticamente sólo se hablaba de garage y post-punk, está habiendo un resurgir del pop y de los fanzines en Madrid (Cosmo K, Carolina Durante, Cariño, El Buen Hijo, Sierra, Andrea Galaxina, Duna Haller

etc…) ¿Os sentís cómodos en la escena del Nuevo Pop Madrileño?”

D (PyD): “Puzzles y Dragones nos hemos sentido a gusto desde que empezamos. La escena de pop madrileña lleva años prosperando y dando grandes canciones. Mira a Pablo Prisma, ese ser misterioso que crea himnos dignos de Family, Hazte Lapón, que empezaron aquí, o Andrea Galaxina, que lleva mucho tiempo produciendo fanzines preciosos. Por no mencionar a la gente que organiza el Madrid Popfest.

De los grupos que han surgido últimamente, con el que nos sentimos más identificados es con Cosmo K, porque hacen canciones muy bonitas con un toque siniestro que nos alucina. Cariño son muy emocionantes y los demás también nos gustan mucho, y nos inspiran. Devolviéndote la pregunta, ¿qué opinas de los grupos madrileños que están teniendo éxito ahora mismo, como Carolina Durante o Cariño?”

M (AG): “Me alegra que hayan causado tanta expectación, la verdad. ‘Cayetano‘ es un himno de nuestro tiempo, y eso es una cosa muy difícil de conseguir. En general, Sonido Muchacho se ha convertido en otro de los nuevos sellos de referencia de Madrid. Musicalmente me siento muy cercano a Cariño. Me da la sensación de que Elefant ha retomado el pulso con las apuestas de Putochinomaricón y Cariño. Creo que estos tres grupos van a a ser claves en el devenir del pop madrileño y, en mayor o menor medida, ya son iconos de una época”.

D (PyD): “Siguiendo con los nuevos grupos, hace poco te pasé una canción del grupo chileno Patio Solar. Sé que estás muy interesado en lo que está ocurriendo en Sudamérica y has publicado un recopilatorio muy interesante en la página de tu blog Aplasta tus Gafas de Pasta ¿cuáles son tus grupos preferidos de Sudamérica? ¿tienes pensado hacer algún otro recopilatorio o editar algún nuevo disco?”

M (AG): “Me encanta todo lo que está pasando allí a nivel de autogestión pop, sobretodo en Chile. Amamos a Paracaidistas y Patio Solar, me parecen increíbles. Los siento con una actitud y una forma de hacer música muy cercana a la de Gomasio. En Argentina, el último de Ligas Menores es excepcional, también me encanta Tani. Hace dos años sacamos un recopilatorio con el colectivo Aplasta tus Gafas de Pasta, con grupos de aquí y de allí. Además, hemos traído a tocar por segunda vez a nuestro querido Billordo (artista argentino de antifolk), que ya ha hecho dos giras guitarra en mano por toda Europa. Respecto a los próximos movimientos Aplasta: vamos a sacar pronto un nuevo recopilatorio y después del verano sacaremos nuestro primer vinilo, el de nuestrxs admiradxs Cosmo K, que será co-editado junto a Discos de Kirlian”.

M (AG): “Hemos visto tus últimos diseños para carteles de conciertos. Me parece que son ya un elemento indisociable de la imagen de Puzzles y Dragones, como el último que has hecho para nuestro concierto conjunto. ¿De dónde nace tu faceta de dibujante?”

D (PyD): “Gracias. Yo nunca he sabido dibujar. De niño se me daba fatal. Todo empezó con el disco de Puzzles y Dragones que, como sabes, fue un proceso muy duro en el que tuvimos muchos problemas. Llegó un momento en el que estuvimos a punto de rendirnos. Me sentía tan frustrado y triste que ni siquiera quería coger una guitarra porque me resultaba insoportable pensar en componer algo que luego nunca llegaría a grabar. Para llenar ese vacío empecé a dibujar y, aunque al principio eran sólo garabatos, poco a poco he ido aprendiendo a expresarme. Me ayudó mucho y, cuando finalmente conseguimos terminar el disco, tenía una herramienta más para apoyar las canciones y los conciertos”.

D (PyD): “Háblame de la primera vez que escribiste una canción”.

M (AG): “Empecé a toquetear una guitarra española que tenían mis padres, pero mi intención era más poética que musical. No me interesaba para nada aprender a tocar el instrumento y, hasta ahora, sólo he aprendido lo que me ha hecho falta estrictamente para apoyar lo que pedía la melodía. Una de las primeras cosas que hice fue hacer canciones a partir de poemas de Antonio Machado. Pues eso, al principio escribía más que tocaba, pero pronto me di cuenta de que las imágenes poéticas tenían una efecto increíble si se podían combinar con una melodía. Para acabar ¿qué proyectos tenéis Puzzles y Dragones en el futuro?”

D (PyD): “Ya estamos trabajando en canciones nuevas y podréis oír algunas este sábado en Moby Dick. Serán, esperamos, algunas de las canciones de nuestro segundo disco. También podréis vernos el mes que viene en el Contempopranea. ¿Y Alborotador Gomasio?”

M (AG): “Ya tenemos algunas fechas cerradas para este otoño. Por otro lado, estamos trabajando en canciones nuevas y tenemos el proyecto de sacar material grabado que quedó fuera de nuestro último disco, ‘Luz y Resistencia’”.