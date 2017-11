Sierra / A ninguna parte

Siempre es buen momento para recordar la grandeza de los teclados de The Cure, los punteos de The Smiths, los bajos y guitarras de New Order o la influencia que han terminado teniendo en España bandas tan fugaces como Parálisis Permanente o Décima Víctima. Como aprovechando el tirón que en los últimos años ha tenido El Último Vecino (o su ausencia del mercado ahora mismo, tras un precipitado anuncio de retiro luego desmentido), Hugo Sierra retoma el proyecto con el que publicara un EP en 2014.

En ‘Tiene mucha fuerza’ había canciones simpáticas como ‘La chica del cohete’ (otro viaje de ‘Boys Don’t Cry’ a ‘Otra dimensión’) o ‘Golpes’ (que no era una reivindicación de la primera etapa de Gabinete Caligari… ¿o sí?), pero las que ha reunido ahora Hugo, antes en Margarita y Prisma en Llamas, suenan más definitivas y mejor acabadas, quizá por la ayuda de la experiencia y/o la buena compañía de Clara Collantes de La Ruleta China y El Palacio de Linares, Arturo Hernández de Juventud Juché y Antonio Castro de Charades, todos ellos proyectos conocidos y disfrutados en el underground de nuestro país.

Bajo la producción de Cristian Pallejà, el disco es una acertada y desprejuiciada reivindicación del indie de los primeros 80, con el himno ‘Me destrozaré’, de tan sufrida letra, destacada como joya de la corona. Pero no es el único tema cuya fuerza puede contagiar a los fieles que no paran de sumarse a los encantos de aquella década (el público de El Último Vecino, en parte, es sorprendentemente joven). ‘A ninguna parte’ y ‘Hacerlo fuerte’ tienen unos acordes de lo más juguetón -casi tanto como los de ‘Friday I’m In Love’ o ‘Just Like Heaven’-, la primera destinada a convertirse en una de las canciones más celebradas de sus conciertos, la segunda dispuesta a ser una de las favoritas de sus seguidores aunque solo sea por la frase “Nos miramos / y de los ojos nos salieron dos rayos”. ‘Perfectamente’, más bien en el tono de Aviador Dro, es de las que sabe añadir cierta variedad sin perjudicar el conjunto.

Las letras de Sierra, deliberadamente incompletas como para que el oyente rellene los huecos, añaden cierta personalidad a la banda desde su sencillez, repletas de figuras surrealistas como “bailando con la cabeza muerta” y apesadumbrados puntos suspensivos (“Todo el tiempo que no me dejas es…”), mientras el grupo sabe redondear la jugada estéticamente, por ejemplo con el vídeo de ‘Amiga extraña‘, que han inspirado en el fotógrafo Guy Bourdin, quien afirmaba que “los únicos retratos honestos son los de personas muertas o inconscientes”. Una figura siniestra e inquietante perfecta para el cometido de la banda.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Me destrozaré’, ‘A ninguna parte’, ‘Amiga extraña’

Te gustará si te gustan: El Último Vecino, The Cure, Décima Víctima

Escúchalo: Spotify