La canción del día: ’Amiga extraña’ de Sierra o la adicción a relaciones que nunca terminan de irse

Mañana, 27 de octubre, se publica ‘A ninguna parte’, el primer disco largo de Sierra, que no es sino el grupo creado en torno a las canciones de Hugo Sierra. Una de las más recientes aliadas de Fernando Márquez “El Zurdo” en grupos como La Ruleta China y El Día Después, Clara Collantes, el batería de Juventud Juché, Arturo Hernández –también, insólito actor fetiche–, y Antonio Castro, que militara en Charades, completan la banda.

Tres años después de publicar el EP ‘Tiene mucha fuerza’, con 4 canciones pop claramente herederas de La Movida más underground, los adelantos que se han presentado de ’A ninguna parte’ también parten del pop de guitarras de los 80. ‘Me destrozaré’, que en pocas semanas se ha convertido en un pequeño fenómeno superando las 64.000 escuchas en Spotify, no tiene nada que envidiar a los The Drums más oscuros. Y ‘Amiga extraña’, el tema que han lanzado después y que hoy destacamos como La canción del día, está en una senda similar.

Esta, en cambio, presenta un fondo musical más luminoso que remite un poco a las composiciones más brillantes de Bernardo Bonucci en los Zombies. Jangle-pop de altura y con un gancho irresistible. Su letra, en cambio, presenta más claroscuros, aparentemente evocando con cierto punto surrealista esas relaciones sentimentales imposibles pero adictivas, a las que resulta difícil –sino imposible–dar definitivamente por cerradas. Dirigido por David Iñurrieta (Wild Honey, Cosmen Adelaida) e inspirado en la obra gráfica de Guy Bourdin –que aseguraba que “los únicos retratos honestos son los de personas muertas o inconscientes”–, su fantástico vídeo ejerce de sugerente complemento visual a la canción, con algunos planos (como la cabeza de Hugo yaciendo imitando a una estatua) verdaderamente delirantes e inolvidables.