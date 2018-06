The Carters se quedan sin top 1 en Estados Unidos, vendiendo 5 veces menos que ‘Lemonade’

Como se venía temiendo durante toda la semana pasada, suponiendo su repentina subida a Spotify para arañar puntos, ‘Everything Is Love’ de The Carters está teniendo un impacto comercial bastante por debajo de lo esperado. Ahora se confirma que el disco conjunto de Beyoncé y Jay-Z se queda sin alcanzar el número 1 en Estados Unidos, a diferencia de lo que ha sucedido, muy holgadamente, con sus últimos largos de estudio por separado.

Es cierto que 5 Seconds of Summer, que se han hecho con el número 1 con su nuevo álbum ‘Youngblood’, se han servido de un acuerdo de “ticket bundle” (entrada para sus conciertos + álbum), pero también lo es que las cifras (de ambos protagonistas) han sido decepcionantes. Mientras ‘Youngblood’ ha vendido lo equivalente a 142.000 unidades (muy por debajo de sus dos anteriores discos), ‘Everything Is Love‘ se ha quedado en 123.000 unidades, un 19% de lo que vendía en su primera semana ‘Lemonade’. Es decir, ha vendido 5 veces menos que el gran disco de Beyoncé.

Según informa Billboard, de esas 123.000 unidades, 70.000 han sido ventas tradicionales (todas digitales tipo iTunes, pues no hay edición física al menos de momento), y el resto de puntos vienen de streaming y descargas de pistas sueltas.

Otras noticias que deja el Billboard 200 es la subida de ‘?’ de XXXTentacion del puesto 24 al 3 tras su asesinato; la entrada de Nas al número 5 con ‘Nasir’; y la de Christina Aguilera con ‘Liberation’ al número 6, superando en un puesto lo conseguido por ‘Lotus’ en 2012.