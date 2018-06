Mala Rodríguez publica ‘Gitanas’ el 6 de julio

Hace cinco años que la música no ve un nuevo disco de Mala Rodríguez, pero no puede decirse que la rapera andaluza haya estado callada en todo este tiempo, y sobre todo en los últimos meses ha ido enlazando una serie de colaboraciones con Ibeyi (‘Me voy‘), Juan Magán (‘Usted’, a la postre un gran éxito en España) y Beatriz Luengo (‘Caprichosa‘) con las que La Mala ha ido consolidando poco a poco su regreso a la actualidad musical.

Tras estas colaboraciones, parece que La Mala está lista para volver de verdad y hoy ha anunciado en sus redes sociales la llegada, el viernes 6 de julio, dentro de tres semanas, de un nuevo single titulado ‘Gitanas’. Ha compartido además la portada del single y la captura de lo que parece su videoclip, en el que puede verse a La Mala posando junto a sus bailarinas. La rapera comparte además un hashtag, #quienmeprotege, qué podría tener relación con ‘Gitanas’ o con un posible disco en el que vaya a aparecer esta canción.

El último álbum de La Mala, ‘Bruja‘, salió en 2013. Era un disco lleno de dardos contra el sistema, y dado el mensaje que sugiere el hashtag “quién nos protege”, y el momento tan importante para los derechos de las mujeres en el que va a salir la canción, reflejado en acontecimientos como el movimiento #MeToo y la manifestación del 8 de marzo, casi podemos adivinar que lo nuevo de La Mala tendrá un fuerte componente feminista.