Mala Rodríguez, en ‘Caprichosa’, el ritmo latino que avanza el nuevo disco de Beatriz Luengo

Después de colaborar con Juan Magán en ‘Usted’, Mala Rodríguez sorprende con una nueva colaboración, esta vez con Beatriz Luengo, que saca disco el 18 de mayo con el título de ‘Cuerpo y alma’ y la participación de Alejandro Sanz, Orishas, Reik o la misma Mala, entre otras.

La autora de ‘Bruja’ ofrece un par de versos en ‘Caprichosa’, el primer adelanto de este disco, en el que Luengo adopta un sospechoso acento y baila al ritmo de frases como “soy callejera de las que nadie se espera, con sombrero y botas bandoleras, si tú me sientes, no tardes más de las siete, porque a mí cualquiera no me tiene, ¿oíste?” Un claro intento de sumarse a la moda latina / J Balvin / Nicky Jam, etc. por parte de Luengo y La Mala que, en palabras de Sony Music, es “toda una declaración de intenciones del Girl power tan en boga en estos tiempos”.

El elemento “girl power” de ‘Caprichosa’ se percibe también en los versos La Mala, que no deja de atacar con su habitual descaro frases como “dime “hey” pa que améis, valoréis y aflojéis, no os pendéis, no abuséis de esa reina” o “mis voltajes no bajéis y el respeto que os ganéis, es el único que os va a servir, comedme bien pa que engordéis”.