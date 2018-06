Radiohead hacen su propia versión del country en el directo entero filtrado de ‘Come to Your Senses’

Estudiosos de Radiohead recordarán que, en 2006, el grupo se embarcó en una gira mundial a través de la cual presentó varias canciones que terminarían formando parte de ‘In Rainbows‘. Entre estos temas permanecía uno inédito llamado ‘Come to Your Senses’ que sonaba un poco country y del que hasta ahora solo se había podido escuchar un miserable minuto.

Hasta ahora, decimos, porque finalmente una versión completa ‘Come to Your Senses’ tocada durante un ensayo en Berkeley, California (precisamente el 24 de junio de 2006, el mismo día en 2018 que ha escogido el usuario de Youtube para colgar el audio), ha visto la luz en Youtube, poniendo fin a una espera que ha unido a los fans de Radiohead durante años.

La calidad de la grabación es bastante mejor de lo que promete cualquier “bootleg” y alumbra la que definitivamente ha de ser una de las canciones de Radiohead más inspiradas en la tradición americana. Efectivamente ante una canción bastante country, de 7 minutos, en la que bajos y guitarras acústicas tienen una presencia muy marcada. Pero la canción se quedó fuera del repertorio grabado de Radiohead por una razón: simplemente no es demasiado buena. Por cierto, el ensayo entero dura poco más de 1 hora y también está disponible en Youtube.