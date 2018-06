‘Sin pijama’ se viraliza en acústico

Becky G acudió anoche a El Hormiguero aprovechando que vuelve a ser número 1 en España con su single junto a Natti Natasha, ‘Sin pijama’. Volvió a hablar, como tantas otras veces, de la censura que sufrió su tema ‘Mayores’ en Operación Triunfo, cuando Pablo Motos le sugería que las letras de contenido sexual de Maluma, Enrique Iglesias y Ozuna no han sido censuradas: “Siempre voy a estar orgullosa de ser mexicana y latina, pero tenemos un machismo que debemos botar totalmente, vivimos en 2018, no los tiempos de antes (…) La canción ya era número 1 en España y los fans comentaron en redes sociales: “oh, my god! ¿cómo que cambian la letra por ser mujer?”. Explica: “Yo quería ser respetuosa con España por la oportunidad de estar ahí, por eso accedí”, aunque recula sobre el significado de “me gustan más grandes, que no me quepan en la boca”: “Yo estoy hablando de los besos, lo que los demás están pensando no es culpa mía”, dice -eso sí- muerta de risa, mientras Motos le pide penosamente que repita su pronunciación, tan anglosajona, de “trending topic”.

La cantante también dejó titulares hablando de su afición al boxeo para descargarse o sobre la pobreza de su infancia (“Cuando tenía 9 años perdimos la casa y tuvimos que vivir en el garaje de mis abuelitos. Yo quería ayudar a mi familia pero no podía trabajar porque era una niña”). Pero hoy la noticia es musical, y es que ‘Sin pijama’, en acústico, se ha viralizado.

‘El hormiguero’ tuvo la gentileza de donar un par de minutos en prime-time para una actuación musical en la televisión española, y Becky G la aprovechó para interpretar ‘Sin pijama’. Ante la ausencia de Natti Natasha, la cantante utilizó la ocasión para reducir el tema a lo mínimo en formato trío: voz, guitarra y caja/percusión.

Y no es que nos cayeran los lagrimones de la emoción porque 1) la canción no puede ser más hedonista y 2) estamos a 200 grados centígrados y no procede. Pero la verdad es que volvió a quedar claro que por encima de aquellos que viven con fobia hacia lo latino, aquí hay una melodía de lo más diáfano que, con esa guitarra, incluso remite a los hits de finales de los 90 de TLC.

Antena 3 ha subido el vídeo a Youtube y con más de 300.000 visionados en menos de 24 horas, figura entre los 8 vídeos más vistos de Youtube España, uno de los pocos musicales del top 10 ahora mismo.