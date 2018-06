Katy Perry llega a Barcelona en pleno furor por el “flossing”, el baile del “Backpack Kid”

Este jueves, por cierto Día del Orgullo, Katy Perry llega al Palau Sant Jordi (entradas en Ticketmaster) para presentar muchas de las canciones de su último disco ‘Witness‘ y casi todos sus “greatest hits”. Aunque nadie lo adivinó cuando se lanzó ‘Swish Swish’, la cantante la interpretó en Saturday Night Live frente a millones de personas y no pasó nada con ella, esta canción sí ha sido claramente una de las más importantes de su carrera, sumando 750 millones de streamings solo entre Youtube y Spotify.

Uno de los puntos clave sobre su viralización ha sido el calado del baile del joven Russell Horning, el “Backpack Kid”, el “Niño con Mochila”, desplegado en la mencionada actuación de SNL. Se llama “flossing” y se viralizó desde el principio, apareciendo en memes y medios generalistas, pero pocos podían averiguar su alcance, que ha pasado de ser una anécdota a convertirse en algo así como el nuevo baile conocido por todo el mundo como sucedía con ‘Saturday Night’ de Whigfield en los 90. Un movimiento que ha inundado colegios (si tienes hijos o sobrinos lo habrás comprobado), institutos o clubs gays indistintamente y que para muchos es un canto a la libertad, una celebración de una victoria o incluso un símbolo anti-bullying. En este artículo recordamos 10 hitos del fenómeno.

1.-Los Javis, en El Hormiguero

“No sé a quién se lo he copiado, pero a alguien se lo he copiado”, decía Javi Calvo sobre este baile en su visita a El Hormiguero el pasado mes de febrero. El co-fundador de Paquita Salas, aparte de bromear sobre lo largo de sus extremidades, ponía sobre la mesa la clave de la viralidad de este baile: doy fe de que hay gente (¿la mayoría?) que no sabe de dónde viene o ni siquiera lo asocia a Katy Perry ni a ’Swish Swish’. Eso sí, al menos le ponían la canción.



2.-“El baile del momento”, en Tu cara me suena

Un mes después en Tu cara me suena 6 y después de haber presentado varias imitaciones de Anna Simón de Katy Perry, Ángel Llácer lo llama “el baile del momento”. El público lo intenta imitar sin demasiado éxito.



3.-El anuncio de Oreo

El furor por el baile ha llegado al punto de que puedes estar viendo la tele y que salgan dos anuncios seguidos que incluyan los pasos del Niño con Mochila. Oreo tiene claro a quién se dirige y en este vídeo de ligoteo y redes sociales para gente en la adolescencia y la pubertad, uno de los protagonistas celebra su “éxito” de esta manera.



4.-El anuncio de Volkswagen Polo

Volkswagen Polo parece jugar en su última campaña con lo familiar, pero no de una forma tradicional… Algo que pega precisamente con el personaje de Katy Perry, ahora mismo a medio camino entre el mundo tradicional y el underground para bien o para mal. Ese bromear sobre “estar en la edad del polo” es la clave de este spot que incluye a un modelo haciendo el baile de rigor mientras juega al ping-pong.



5.-República Checa en Eurovisión

Mikolas Josef, desde la República Checa, fue uno de los grandes ganadores de la edición Eurovisión de este año, siendo 6º. Y su presentación colorida, tan Bruno Mars y Justin Timberlake, incluía también un guiño al baile popularizado por el vídeo de Katy Perry, en el minuto 1.16. La gracia es que hasta va con mochila…



6.-“The Flossing” en el deporte

El paso ha llegado al mundo del deporte, lo cual tiene todo el sentido si recordamos que el vídeo de ‘Swish Swish’ es un partido de baloncesto. En la imagen aparece el jugador de fútbol americano Mack Hollins celebrando un “touch down”.



7.-Incorporación a los videojuegos

Del mundo del deporte ha pasado por supuesto a los videojuegos, y en concreto a Fortnite, en el que es novedad como celebración/animación junto al baile de Carlton de ‘El príncipe de Bel-Air’ (en aquel caso reivindicando a Tom Jones). Sí, esto todavía funciona…



8.-El propio Witness Tour

Evidentemente ‘Swish Swish’ no falta en la gira de Katy Perry y durante su interpretación, son muchos los chicos, chicas y no tan pequeños que se arrancan a bailar “the floss”, siendo enfocados por las cámaras. Avanzamos por lo visto en Zurich que habrá un largo rato dedicado a ello. A Katy no se le escapa el monstruo que ha creado… Eso sí, Russell no viene con la gira…



9.-Rihanna, The Trendsetter, ¿la verdadera descubridora?

Hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que Rihanna se ha anticipado a las modas o ha hecho algo tan moderno que el público ha tardado en asumirlo. ¿Es el descubrimiento de Russell otro ejemplo más? A finales de 2016, cuando aún nadie conocía al Niño con Mochila, pues ‘Swish Swish’ aún no había salido, la cantante subía a su Instagram un baile de este muchacho para celebrar sus 8 nominaciones a los Grammys. Era, eso sí, otro baile.

10.-¿Fue ‘Roar’ el origen de todo?

Russell suele decir en las entrevistas que decidió empezar a subir a Instagram sus vídeos bailando en 2014 después de que en un campamento sus bailes triunfaran, “porque nadie más hace lo que hace él”. Sin embargo, existe un precedente y también involucra a Katy Perry. En un “lip dub” de ‘Roar’ (2013), cuatro años antes de ‘Swish Swish’, aparecen unos muchachos realizando el mismo paso en el minuto 3.24.